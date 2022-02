Ouro Preto busca empresa para retirar rochas que caíram do Morro da Forca

Rua Diogo Vasconcelos está interditada há quase um mês (foto: Divulgação/ Ane Souz) A Secretaria de Obras de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, anunciou nesta quarta-feira (9/2) que vai contratar uma empresa especializada para retirar os taludes e as rochas que desmoronaram do Morro da Forca no dia 13 de janeiro e soterraram por completo dois imóveis. O local está interditado para tráfego de veículos e a obra vai liberar o acesso.

De acordo com o secretário de Obras e Urbanismo de Ouro Preto, Antônio Simões, equipes da secretaria em parceria com empresas especializadas em desmonte de taludes e de rochas estão no local desde o dia 2 de fevereiro realizando vistorias técnicas.

“Com essas empresas pegamos os orçamentos e agora vamos fazer uma contratação emergencial, com o menor custo, para que se inicie o desmonte do Morro da Forca e possamos liberar o tráfego da via e acabar de vez com qualquer ameaça de outro colapso da região”.

O secretário afirma que o material retirado será reutilizado para a construção de um aterro na avenida Lima Júnior, popularmente conhecida como Curva do Vento, e também será realizada uma obra de contenção. A via também está interditada pela Defesa Civil desde o dia 10 de janeiro após o surgimento de uma cratera.

“Vamos fazer um aterro para recompor o talude que caiu no local e liberar essas duas importantes vias da cidade”.

O secretário de Obras e Urbanismo afirma que as duas obras custarão R$ 5 milhões e o processo licitatório emergencial já está acontecendo. "Assim que a empresa for escolhida, as obras iniciarão imediatamente com previsão de execução de 45 dias".