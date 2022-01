Com BR-040 fechada, motoristas enfrentam lama e chuva em desvio para BH

Trecho de terra da MG-030, que liga Raposos/Itabirito, virou pura lama com as chuvas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Os motoristas que buscaram caminhos alternativos para desviar do fechamento da BR-040 neste sábado (8/1) encontraram obstáculos e dificuldades fora do normal. Vários deles optaram pela MG-030, que liga Rio Acima a Itabirito, com trecho de 20km de estrada de terra.





Em meio à forte chuva, pelo menos três motoristas de caminhões tentaram avançar o caminho, apesar do risco de ficarem presos.





Com carros atolados, em muitos trechos da MG-030 há congestionamento (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Os motoristas que optaram por passar por Piedade do Paraopeba, distrito de Brumadinho, também tiveram dor de cabeça. A queda de um grande barranco provocou o fechamento da pista e congestionamento no local. Funcionários do município estiveram no local com tratores para tentar desobstruir a via.

Passagem foi totalmente interditada após barranco cair na pista (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A reportagem do Estado de Minas também encontrou veículos com defeitos, que prejudicavam o andamento do trânsito.



Quem optou pela estrada de terra também se deparou com risco de queda de árvores no caminho. Além disso, outro problema é a possibilidade de transbordamento do Rio das Velhas em virtude das chuvas.





Caminhões avançam, mesmo com risco de atolamento (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Além da BR-040, a BR-356 foi fechada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, sem previsão de liberação. Uma longa fila de caminhões se formou na pista. Vários deles preferiram ficar parados em vez de seguirem pelos caminhos alternativos.