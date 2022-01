Trânsito completamente parado na BR-040, em Nova Lima

BR-040 está interditada nos dois sentidos, no trevo de Ouro Preto, em Nova Lima (foto: Reprodução)

BR-040 TOTALMENTE FECHADA

Transbordamento de barragem provoca interdição, nos dois sentidos, da BR-040, no trevo de Ouro Preto, em Nova Lima. pic.twitter.com/kd8VJlNczK — Estado de Minas (@em_com) January 8, 2022

A concessionária Via 040, informa que o trânsito na rodovia que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora está completamente interrompido, devido ao t ransbordamento de uma barragem na altura do quilômetro 562, em Nova Lima, região metropolitana da Capital. Até as 11h30, já era registrado congestionamento de mais de 2km nos dois sentidos.