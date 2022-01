Divinópolis: moradores vivem desespero com enchentes e chuva sem parar

Córrego no Bairro Campina Verde, em Divinópolis (foto: Déborah Lima/EM)





“Todo mundo fugiu de casa.” A frase resume o desespero de quem tem que sair às pressas para sobreviver, como Ladimar Porfirio, de 45 anos. O comerciante mora em frente a um córrego que em dias normais é como um “fio d’água”, ele descreve. Como a chuva ininterrupta não tem dado descanso para moradores de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, o córrego virou um grande rio e transbordou, atingindo casas no Bairro Campina Verde.





Já são mais de dez dias com precipitações, mas foi na sexta-feira (7/1) que a inquietação aumentou. Córregos transbordaram, veículos foram arrastados e as pessoas tiveram que correr para preservar a vida. Segundo a Defesa Civil do município, pelo menos 16 famílias foram assistidas e 13 ficaram desalojadas. Três se negaram a deixar a casa mesmo ciente do risco de novas enchentes. Sete pessoas – três adultos e quatro crianças – foram levadas para Associação do Bairro Campina Verde.









O comerciante que foi no início da manhã de sábado visitar a casa, ainda a encontrou com água por todo lado. “Voltei com medo de inundar de novo. Ontem no fim do dia começou a descer o nível da água, mas agora parece que está aumentando de novo. Estamos angustiados aqui, esperando o córrego abaixar”, disse.

Ladimar voltou para visitar a casa e encontrou o local cheio d'água (foto: Déborah Lima/EM)







O prefeito Gleidson Azevedo e a vice Janete Aparecida, ambos do PSC, visitaram o local. Uma máquina fez uma limpeza na rua. Na próxima semana, deverão ser realizadas reuniões com outras lideranças e moradores para definir o que poderá ser feito. Televisão, geladeira, sofá e roupas são alguns itens essenciais que ele perdeu com a inundação. Como ele se mudou para o local há apenas cinco meses, a casa nova foi uma conquista fruto do suor do trabalho que espera recuperar com o seguro. “Não sei se a gente vai perder, vamos correr atrás do seguro agora. Daqui pra frente, agora é pelejar e correr atrás de novo.”





Medo de perder

Embora os moradores saibam que a vida é o bem mais precioso, o medo de perder a casa e tudo que há nela não deixa de estar presente. Em outro ponto da cidade, já no Bairro Esplanada, autoridades monitoram o Córrego Flecha que já chegou a transbordar e corre o risco de atingir casas a qualquer momento.

Córrego Flecha chegou a transbordar no Bairro Esplanada (foto: Déborah Lima/EM)



Marcele Fernanda, de 29 anos, foi até o local ver o nível e correnteza do vale para analisar os possíveis riscos para a casa da sogra, que pode ser inundada em caso de maiores elevações. “A minha sogra conta que do jeito que está aqui já é preocupante demais e o medo é a chuva contínua”, afirma observando o córrego.