Minas Gerais é um estado brasileiro conhecido pelas belezas naturais e cachoeiras maravilhosas, onde os mineiros se aliviam do calor; um lugar que também apresenta temperaturas equilibradas durante a maior parte do ano, dependendo da região.

No entanto, durante os últimos dias, algumas cidades mineiras estão vivendo uma onda de frio, e por questões de altitude, localização geográfica, época do ano e condições climáticas alguns municípios podem apresentar temperaturas bem baixas, como Maria da Fé, que registrou nesta segunda-feira (24/4) uma mínima de 6,7°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A maioria dessas cidades com temperaturas mínimas estão localizadas no Sul de Minas, região mais fria do estado. Estão, principalmente, na Serra da Mantiqueira, em lugares onde ficam situados municípios a 1.540 metros acima do nível do mar, um dos fatores que explicam o tempo da região, como expõe Ruibran do Reis, do Climatempo.

“A altitude é o seguinte, a temperatura cai 0,6º C a cada 100 metros e lá tem 1.500 metros de altura. Se você pegar a massa de ar que está aqui em Belo Horizonte e levar para o Sul de Minas ela vai ter uma temperatura de 5°C a 7°C abaixo”, esclarece.

O meteorologista explica como funciona. “A temperatura (do local) é a seguinte: o ar é mais rarefeito em lugares mais altos, então ele não retém calor na atmosfera. O sol emite energia durante o dia e essa energia chega na superfície da Terra, que a transforma em calor e manda para o espaço”.

“Então esse calor, se o ar é mais rarefeito, como em maiores altitudes, vai se perder para o espaço e a temperatura vai cair mais. Nas altitudes mais baixas, o ar não é tão rarefeito, as moléculas de ar estão mais próximas umas das outras, então elas retém o calor. Toda cidade ao nível do mar vai ser mais quente”, finaliza.

Por curiosidade, o Estado de Minas selecionou as dez cidades mais frias de Minas Gerais, lugares para aqueles que gostam de um clima frio e agradável e para os que queiram evitar regiões que possuem uma boa geada.

Maria da Fé

Maria da Fé é considerada uma das cidades mais frias de Minas Gerais. A cidade possui uma elevação de 1.250 metros. Para os amantes do frio, a cidade é o destino ideal, já que registrou em alguns anos temperaturas abaixo de zero. De acordo com o Climatempo, em 1981, a cidade chegou a marcar -8,4°C.

Monte verde

Outra cidade que é considerada uma das mais frias de Minas Gerais é Monte Verde, sendo a segunda com o ponto mais alto da Serra da Mantiqueira, com 1.523 metros de altitude. A cidade de clima serrano atrai diversos visitantes pela famosa fábrica de chocolate do município, cerveja artesanal, arquitetura histórica e belezas naturais. A cidade possui uma boa estrutura de restaurantes, pousadas e hotéis para receber os turistas.

Gonçalves

Outra cidade localizada a mais de 1.000 metros do nível do mar é Gonçalves. A cidade tem uma altitude de 1.350 metros, sendo um destino que ao longo dos anos é bastante visitado por turistas. Eles encontram no município um bom café, cachoeiras e mirantes; excelentes passeios para casais que queiram aquecer o corpo e o coração.

Bueno Brandão

A cidade de Bueno Brandão está situada a 1.204 metros de altitude, pertence à Região do Sul de Minas. Para quem for visitar a cidade, o Parque dos Sonhos é um bom lugar. De lá, o visitante pode ir na tirolesa voadora, na qual o turista vai deitado de bruços e com cabelos ao vento enquanto assiste a uma bela paisagem.

Delfim Moreira

Delfim Moreira é aquela cidade no inverno que se parece com o clima europeu, bom para casais que queiram um momento romântico, descansado na tranquilidade e em volta da vasta vegetação presente nas montanhas serranas. A cidade está a 1.200 metros do nível do mar.

Itamonte

Outra cidade de clima agradável e povo acolhedor é Itamonte, que está a uma altitude de 933 metros e localizada entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Para os visitantes, Itamonte possui belos parques e cachoeiras, e para os mais corajosos o destino é a Pedra do Picu, ponto que é considerado um símbolo para a cidade.

Extrema

Esta cidade está no extremo de Minas Gerais, localizado na divisa com São Paulo. Extrema é um município aconchegante e belo. A altitude da cidade beira a 935 metros. O município, que está na Serra da Mantiqueira, possui cinco rotas turísticas para entreter os visitantes: visitas a cachoeiras, subidas a pedras gigantes e passeios a ateliês de arte e alambiques.

Camanducaia

Distrito de Monte Verde, Camanducaia é considerada a "Suíça Mineira” pela semelhança com os Alpes Suíços. A cidade está em uma altitude de 1.035 metros e é vizinha de Extrema, perto da divisa com São Paulo, despertando a atenção dos turistas dos dois estados brasileiros.

Passa Quatro

Os aventureiros podem escolher a cidade de Passa Quatro como destino, os esportes ao ar livre, trekking e montanhismo são bons para movimentar o corpo e não passar frio. No município, existe uma Locomotiva “Maria Fumaça”, onde os visitantes podem passear e conhecer as belezas naturais da região. O município está situado a 938 metros de altitude.

Virgínia

Virgínia está localizada no centro da maioria das cidades citadas, a uma elevação de 945 metros. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade, em 2015, tinha 8.867 habitantes. O município se destaca pelo cultivo de frutas e tem como atração especial a Exposição Agropecuária, evento anual que apresenta um torneio leiteiro, mostras de artesanato, desfiles de cavaleiros e shows de todo o tipo.

