Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus

Caso de importunação aconteceu dentro de ônibus da linha 9250 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Um homem, de 29 anos, foi preso por importunação sexual contra uma mulher, de 32 anos, dentro de um ônibus do transporte público de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (24/4).

Segundo a Guarda Municipal, o caso aconteceu no interior do ônibus da linha 9250, que faz Caetano Furquim/Nova Cintra Via Savassi, quando o coletivo chegava no centro da capital.

O homem esbarrava na perna da mulher. Como o homem continuou, a vítima acionou a Guarda Municipal. O motorista e os outros passageiros impediram a fuga do suspeito.

O suspeito foi detido pelos guardas e levado para a Delegacia da Mulher. A vítima também foi encaminhada. A ocorrência segue em andamento.