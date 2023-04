Seis destinos em Minas Gerais para aproveitar o friozinho a 2, 3...5 ou 10

Em Lavras Novas, a neblina costuma surgir do nada e mudar toda a paisagem. Bom para os amantes do tempo frio (foto: Túlio Santos/EM)









O outono é a transição entre o verão e a estação mais fria do ano. E, aos poucos, essa mudança climática faz com que as pessoas troquem as roupas leves do verão por roupas mais quentinhas, típica deste período de outono e inverno. Em Minas Gerais, o clima sofre variações de acordo com a cidade, sendo a localização geográfica e a altitude desses municípios fatores que afetam diretamente a temperatura. E mesmo algumas cidades fazendo os visitantes baterem o queixo, esse clima de temperaturas mais baixas atrai os turistas.

Monte Verde prevê para este feriadão temperatura na casa dos 4º. Bom para tomar um vinho e curtir o fim de tarde (foto: MOVE)

Tendo a hospitalidade como aspecto mais marcante, as cidades de Minas Gerais contam com atrações para todo tipo de turista. Durante o inverno, o calor do povo mineiro convida para aproveitar os seus principais destinos. São parques, cidades históricas, estâncias hidrominerais e outras atrações que estão em regiões altas e montanhosas. Que tal curtir um friozinho em Minas com quem mais ama, ou em família e amigos? Separamos algumas cidades no estado que são conhecidas pelo frio intenso. Confira!









Monte Verde





Localizada bem na divisa com o estado de São Paulo, a pequena Monte Verde é distrito de Camanducaia. O acesso é feito pela Rodovia Fernão Dias, além de uma pequena estrada de 30 quilômetros asfaltada (MG-886). Principal destino de montanha do estado, Monte Verde oferece infraestrutura completa aos turistas, com opções de hospedagem para todos os bolsos. O distrito está na Serra da Mantiqueira, a 1.554 metros acima do nível do mar, e é cercado por natureza abundante, o que proporciona trilhas com vistas incríveis.





Lavras Novas

Frio, clima de interior, belíssimas paisagens, prática de esportes, ambiente aconchegante. Sobram motivos para conhecer Lavras Novas, distrito de Ouro Preto que fica a apenas 112 quilômetros de Belo Horizonte. Destino muito procurado aos finais de semana.









Bueno Brandão

Também situada no Sul de Minas, e do alto dos seus 1.204 metros de altitude, Bueno Brandão tem características semelhantes a das outras cidades dessa região. Com temperaturas mais amenas, a dica é aproveitar para se

aquecer com muita adrenalina. No Parque dos Sonhos, por exemplo, o destaque é a tirolesa voadora, na qual o visitante vai deitado de bruços e cabelos ao vento.





Maria da Fé

Maria da Fé é a cidade mais fria de Minas, com elevação de 1.250 metros. O município tem clima serrano e muita tranquilidade, além de ser reconhecido pela produção de azeite. O local é ideal para os amantes do inverno, já que as temperaturas caem bastante, inclusive registrando marcos negativos.









Extrema

Na divisa com São Paulo, com altitude de 935 metros, na Serra da Mantiqueira, a cidade tem cinco rotas turísticas para entreter os visitantes, que incluem visitas a cachoeiras, subidas a pedras gigantes e passeios a ateliês de arte e alambiques. Os aventureiros ainda têm a possibilidade de praticar rafting e voo livre. Os esportes ao ar livre são bons para movimentar o corpo e não passar frio na cidade.





Gonçalves

Encravada no alto da Serra da Mantiqueira, com altitude de 1.350 metros, Gonçalves é um destino que aparece cada vez mais na rota dos turistas. O Centro da cidade concentra cafés que ajudam a aquecer o corpo e encarar o frio. Nos arredores, é possível apreciar as belezas naturais do município, as cachoeiras e os mirantes. É uma boa pedida para casais que procuram um destino de inverno para curtir bem juntinhos.