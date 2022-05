BH foi a capital mais fria do país; veja o bairro com a menor temperatura

Segundo o Inmet, Belo Horizonte ficou na frente de outras capitais, como Brasília, Goiânia, Curitiba, e Campo Grande (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O frio dos últimos dias tem batido recordes em Belo Horizonte. Por conta da madrugada desta quinta-feira (19/5), BH foi a capital que registrou a menor temperatura do Brasil, e este mês é considerado o maio mais frio nos últimos 43 anos no munício mineiro.

Segundo o Inmet, Belo Horizonte ficou na frente de outras capitais, como Brasília, 4,9%u202F°C, Goiânia, 5,6%u202F°C, Curitiba, e Campo Grande, 7,1%u202F°C. Em Minas Gerais, a menor temperatura, 3,1%u202F°C foi registrada cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba.

%uD83E%uDD76#FrioBR: Confira as menores temperaturas de algumas capitais hoje (19):



Belo Horizonte: 4,4ºC

Brasília: 4,9ºC

Goiânia: 5,6ºC

Curitiba: 6,6ºC

Campo Grande: 7,1ºC

São Paulo: 7,1ºC

Cuiabá: 10,2ºC

Porto Alegre: 11,2ºC

Rio de Janeiro: 11,5ºC

Vitória: 11,6ºC

Florianópolis: 15,6ºC %u2014 INMET (@inmet_) May 19, 2022

Buritis foi considerado o bairro mais frio, segundo o Inmet

Nessa sexta-feira (20/5) a mínima prevista é de 6%u202F°C . Todo território mineiro está em alerta para baixas temperaturas, de acordo com o Inmet. O Instituto alerta para o risco à saúde por conta da geada. O aviso, publicado na quarta-feira (18/05), vale até o final desta sexta (20/05).

De acordo com Inmet, tendo em vista os três bairros da capital que possuem estação meteorológica, o Buritis, na região do Cercadinho, foi o que mais sentiu impactos do termômetro, registrando a mínima 4,4 ºC, sendo a menor temperatura em Belo Horizonte desde 1979, quando marcou 3,1 °C. A sensação térmica foi, à 8h, de -11,6%u202F°C.

%uD83E%uDD76#FrioBH: Confira as menores temperaturas registradas nas estações do Inmet em Belo Horizonte (MG) desde 1961.



*Estação Pampulha (MG) início das medições em 09/10/2006.



*Cercadinho (MG) início das medições em 26/12/2013. pic.twitter.com/uvoLG60u4F %u2014 INMET (@inmet_) May 19, 2022

Por que isso acontece?

Enquanto isso, os outros dois, Pampulha e Santo Agostinho, marcaram a mínima 6,7 ºC e 7,6%u202F°C, respectivamente. Por sua vez, a sensação térmica no primeiro, às 6h, foi 1,7%u202F°C, enquanto o último foi -2%u202F°C.

Ruibran dos Reis, do Clima Tempo, afirma que bairros com a altitude mais elevada, como Buritis, Belvedere e Mangabeiras, que apresentam mais de 1,2 mil metros de altitude acima do mar, costumam ser mais frios. “Foram exatamente esses locais que apresentaram temperaturas menores que 5°C na madrugada desta quinta-feira (18/5)”, disse.

Outras localidades, conforme o meteorologista do Clima Tempo, que representa grande parte de BH, como a região Central e da Pampulha, é um pouco mais quente.

“A temperatura está associada à altitude, e a da capital belo-horizontina é de 850 metros, A cada 100 metros a mais, a temperatura, normalmente, cai cerca de 0,6°C. Então, por exemplo, se a previsão marca a mínima de 10°C, esses locais mais altos podem ter uma diferença de 3ºC a 4°C abaixo do observado na Estação Pampulha”, explica.

Além disso, Ruibran ressalta que nesses bairros localizados em regiões mais altas também sofrem com os ventos, o que impacta na sensação térmica. “O Buritis e o Belvedere, por exemplo, apresentou sensações térmicas bem abaixo da temperatura dos termômetros devido aos ventos”, comentou.

Altitude dos bairros de BH

Em 2017, a Geoprocessamento da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel), realizou um estudo sobre a altitude dos bairros da capital mineira. Alguns pontos do município podem variar mais de 800 metros.

De acordo com a análise, a Serra do Curral, cartão-postal da capital belo-horizontina, é o local mais alto. Um dos picos, no Parque do Rola Moça, tem mais de 1,5m de altitude. Já o ponto mais baixo da cidade é no encontro do Ribeirão do Onça com o Rio das Velhas, localizado no Bairro Capitão Eduardo, região Nordeste, que fica a 673 metros do nível do mar.

A região Centro-Sul é considerada a mais alta, conforme o levantamento, já que o Bairro Mangabeiras está a cerca de 1,4 mil metros e o Belvedere a mais de 1,2 mil metros. O Baleia, na região leste, onde está o pico Belo Horizonte, antes considerado o local mais alto, esta a 1390 metros.

Outros bairros, como o Calafate, na Região Noroeste; Itapuã, na Regional Pampulha; e Granja de Freitas, na Região Leste, não chegam a mil metros de altitude. Os três apresentam 838, 759 e 756 metros, respectivamente.