Onda de frio assusta belo-horizontinos nesta quinta-feira

Belo-horizontinos passam frio na manhã desta quinta-feira (19/5) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Mesmo com os alertas da meteorologia, as baixas temperaturas dos últimos dois dias surpreenderam os belo-horizontinos. Na manhã desta quinta-feira (19/5), só os casacos não foram suficientes para aguentar o frio, e muitas pessoas precisaram tirar os cachecóis e gorros do armário.





Lindaura conta que com o frio sofre com sinusite e rinite (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A doméstica Lindaura Aparecida Oliveira, 43, teve dificuldade para sair da cama nesta manhã. "Levantei e já fiz um leite quente com canela para dar uma animada", disse. Para chegar ao trabalho, no Centro de BH, ela conta que precisa pegar três ônibus. "A gente fica preocupado com o ônibus todo fechado, mas não tem jeito. Quando começa o frio, sempre tenho crises de sinusite e rinite", comenta.

04:00 - 19/05/2022 Termômetro de recordes Para o encarregador Davi Igor Freire Ribeiro, 22, o segredo para sair da cama nesses dias é levantar de uma vez, sem nem pensar. "Hoje, eu acordei e minha cama ficou me chamando. Esses dias são bem difíceis, mas a gente levanta e vai direto para o banho", argumenta. De touca e capuz, ele diz que já sai de casa bem agasalhando, preparado, inclusive, para o frio da noite. "Eu gosto de frio, mas não estava preparado para isso tudo. Agora volto pra casa só depois das 22h. Já vim preparado", disse.

Davi fala que o segredo no frio é "levantar de uma vez" e não enrolar na cama (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Acostumado com o frio, Claudinei Antônio das Dores, 42, saiu de casa bem cedo para as aulas do curso profissionalizante. "Eu venho de moto, pra gente é sempre pior. O vento chega cortando. Estou sempre de luvas e com um casaco que não deixa o vento passar", afirma.

Para Claudinei é essencial um bom casaco para se proteger do frio; o cidadão veio até o centro de moto e conta como o vento intensifica o frio (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)