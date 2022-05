BH tem novo recorde de frio nesta quinta-feira (19/05)

O frio fica cada vez mais intenso em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (19/05), os termômetros registraram 4.5ºC, às 6h, na estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital mineira. A sensação térmica no mesmo horário foi de -8ºC, mas às 3h, o índice chegou a -11ºC.

Às 7h os termômetros marcaram um novo recorde: 4.4ºC e a sensação térmica permaneceu em -8ºC, ainda na estação Cercadinho. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, essa é a menor temperatura registrada no mês de maio nos últimos 61 anos. Até então, a menor temperatura registrada no ano tinha sido ontem , com 6.7ºC.