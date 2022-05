Mínimas vão chegar a 3ºC na Zona da Mata mineira e no Campo das Vertentes

Em Juiz de Fora, a quarta maior cidade do estado, a sensação térmica chegou a 5 ºC negativos entre 5h e 6h desta quarta-feira (18/5) (foto: Marcos Alfredo)

As baixas temperaturas chegam a todo vapor nos municípios da Zona da Mata e do Campo das Vertentes nos próximos dias. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros poderão marcar até 3ºC em muitas localidades em decorrência da forte massa de ar frio polar que chegou à região na madrugada desta quarta-feira (18/5).

No entanto, a queda brusca nas temperaturas serão ainda mais acentuadas em outros municípios da região nos próximos dias. Entre quinta (19/5) e sexta-feira (20/5), a previsão para todas as cidades da Zona da Mata e Vertentes é de céu claro com geada. No fim de semana, a formação desses típicos cristais de gelo talvez dê uma trégua, já que, segundo a meteorologia, há apenas a “possibilidade” de gear tanto no sábado (21/5) quanto no domingo (22/5).

Especificamente na Zona da Mata, as mínimas vão oscilar entre 3ºC e 6ºC, e as máximas devem variar entre 25ºC e 26ºC até o próximo domingo. Já nas cidades que integram o Campo das Vertentes, os termômetros vão registrar de 3ºC a 5ºC, e as máximas não devem passar dos 25ºC.

Cuidados durante o período de baixa umidade relativa do ar

Nos próximos dias, segundo o Inmet, a umidade relativa do ar ficará em torno de 30% a 35% no período da tarde nos municípios da Zona da Mata e do Campo das Vertentes.

“Estamos em um período de estiagem com a presença de uma massa de ar frio e seco atuando, o que o torna o período crítico em relação à umidade do ar. Portanto, é importante ressaltar que as pessoas devem tomar bastante água e evitar exercícios físicos ao ar livre durante esta época”, orienta Claudemir de Azevedo, meteorologista do Inmet.

Veja a seguir como ficam as máximas e as mínimas em algumas cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes entre quarta-feira e domingo:

Juiz de Fora: 7ºC (mín.) | 23ºC (máx.)

Viçosa: 8ºC (mín.) | 23ºC (máx.)

Muriaé: 8ºC (mín.) | 25ºC (máx.)

Leopoldina: 9ºC (mín.) | 25ºC (máx.)

São João del-Rei: 3ºC (mín.) | 22ºC (máx.)

Barbacena: 3ºC (mín.) | 22ºC (máx.)