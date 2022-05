Previsão de mais um dia de frio intenso em Minas Gerais nesta quinta-feira

A previsão é de que, no fim de semana, a temperatura comece a subir em MG (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A quinta-feira (19/5) ainda será de frio intenso em Minas Gerais. O estado continua sob o efeito da massa de ar frio polar que derrubou a temperatura em boa parte do Brasil nesta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno continua atuando em Minas até o fim de semana.





“A massa de ar frio polar avançou desde a Região Sul do país em direção ao Sudeste favorecendo as baixas temperaturas. A frente fria está indo em direção ao oceano em direção ao estado da Bahia”, explica o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo.





A previsão para amanhã é de céu claro, com geada em pontos isolados nas Regiões Sul, Campo das Vertentes, Oeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Central e até na Grande BH. “Não se descarta a formação de geadas em pontos isolados, visto que a massa de ar frio polar segue atuando com força no estado”, afirma o meteorologista.





A mínima prevista no estado é de -1°C, na Região Sul e a máxima deve ser de 29°C na Região Norte.





BH pode ter novo recorde





A capital mineira também deve ter mais um dia de frio intenso com temperatura mínima atingindo outro recorde, com termômetros marcando 5°C. A máxima não deve passar dos 18°C.





Nesta quarta-feira, BH registrou a menor temperatura para maio desde 1977 . Os termômetros da estação Cercadinho, no Bairro Buritis, na Região Oeste da capital, marcaram 6.7°C.





O recorde para o mês era de 7,5°C registrado em 20 de maio de 1977. A temperatura mais baixa em BH até hoje foi de 3,1°C em 1° de junho de 1979.





Fim de semana com temperatura em ligeira elevação





De acordo com o meteorologista, a tendência para os próximos dias é de temperatura baixa, mas com ligeira elevação.





“Até o final da semana temos condições favoráveis para a formação de geadas em pontos isolados das Regiões Sul, Campo das Vertentes, Oeste, Triângulo, Zona da Mata e Central do estado.”





Nas outras áreas, a previsão é de céu claro e sem chuvas nos próximos dias.





Na sexta-feira (20/5), a mínima deve ser de 3°C no Sul do estado e 29°C no Norte. Em BH, a mínima fica em 7°C e a máxima em 21°C. No sábado (21/5), a previsão é de termômetros marcando 3°C na Região Sul e 30°C no Norte do estado. Na capital, a mínima deve ser de 8°C e a máxima de 22°C.





Já no domingo (22/5), o céu deve ficar claro, com possibilidade de geadas em pontos isolados das Regiões Sul, Campo das Vertentes, Oeste e Triângulo. A temperatura mínima deve ser de 3°C na Região Sul e máxima de 31°C no Norte do estado. Em BH, a previsão é de céu claro e sem possibilidade de chuvas. A mínima fica em 9°C e máxima em 22°C.