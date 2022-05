O frio chegou em Minas e teve geada no Sul do estado

Geada é registrada em Delfim Moreira (foto: Redes Sociais) O frio chegou com tudo em Minas e teve geada nesta quarta-feira (18/05) no Sul do estado. Em Delfim Moreira, a vegetação ficou coberta pelo gelo, mas os ventos fortes podem ter atrapalhado a formação de geadas em outras cidades da região.

Vegetação ficou coberta pelo gelo em Delfim moreira (foto: Redes Sociais)

Pelas fotos enviadas por moradores dá para ter uma noção da manhã gelada na zona rural de Delfim Moreira. As plantações ficaram cobertas pelo gelo. O termômetro da estação meteorológica do Bairro do Charco marcou -1,4° por volta das 6h.

Temperaturas ficaram abaixo de zero em Delfim Moreira (foto: Redes Sociais)

A estação particular, instalada no local, tem a supervisão da Prefeitura Municipal de Delfim Moreira. Meteorologistas explicam que a temperatura no Bairro do Charco é baixa por causa da altitude. Mas, isso não representa a temperatura na cidade, que ficou acima de 0°.

Monte Verde







Em Monte Verde, os moradores se preparam para geada que não aconteceu. Repare nas imagens que as plantas foram cobertas com lonas.

“O pessoal se preparou para a geada, mas o vento não permitiu. Protegeram as plantas”, diz morador.

Maria da Fé

A temperatura em Maria da Fé chegou a -3,1°c com rajadas de vento de 70km/h. Com isso, a sensação térmica foi de incríveis -13,1°c no início do dia, mas a cidade também não registrou geada.

“A combinação de vento e nuvens impediu a formação desse fenômeno, mas não impediu que a temperatura ficasse muito negativa e a sensação de frio extremamente baixa”, explica o consultor metrológico de Maria da Fé, William Siqueira.

A geada não aconteceu, mas teve registro de cadeiras e mesas congeladas na manhã desta quarta-feira. As imagens foram gravadas na Serra do Pouso Frio.