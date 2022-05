Frio intenso: temperaturas ficam abaixo dos 4ºC na Serra da Mantiqueira

Maria da Fé, Sul de Minas (foto: José Maurício Campos Ribeiro/Sec. de Cultura e Turismo Maria da Fé-MG) Em Maria da Fé, na Serra da Mantiqueira, Sul de Minas, os termômetros chegaram a 3,4ºC na madrugada desta quarta-feira (18/5). Esta foi a menor temperatura registrada em Minas Gerais, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Todo o território mineiro está em alerta para as baixas temperaturas. “O frio intenso é resultado de uma massa de ar fria que chegou no estado”, explica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.





Baixas temperaturas

Segundo o Inmet, além de Maria da Fé, as menores temperaturas foram registradas também no Sul de Minas. Em Varginha, os termômetros baixaram a 4,3ºC; Passa Quatro registrou 4,4ºC e Caldas, 4,5ºC.





Não houve registro de geada nessa madrugada, mas a chance é grande. "Temperaturas abaixo de 4ºC já pode causar geada, provavelmente elas ocorreram ao longo da Serra da Mantiqueira”, explica o meteorologista do Climatempo Ruibran dos Reis.