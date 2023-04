Incêndio: pacientes de casa de repouso em BH são realocados

Local não chegou a ser evacuado, mas as atividades internas sofreram alterações (foto: Google Street View / Reprodução) Vinte e um pacientes de uma casa de repouso no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, tiveram que ser realocados por causa de um incêndio que começou na garagem do estabelecimento. Dois funcionários do local tiveram que ser atendidos por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, após não se sentirem bem.

Pessoas que estavam no local tentaram conter as chamas, mas sem sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou no rescaldo do fogo.









É possível que o fogo tenha começado a partir de um acidente envolvendo atividade de solda, que era feita na garagem. Mas, até o momento, não há informações sobre o gatilho do incêndio.