Os dez municípios de MG com maior densidade populacional

432

Conheça os dez municípios com maior densidade demográfica de Minas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do Censo de 2022, no fim do mês de junho. Os dados apontam informações como o tamanho da população do Brasil, o nível de educação e renda, o tamanho de território, entre outros índces que buscam mostrar como vivem os brasileiros.









O demógrafo da Universidade Federal de Minas Gerais José Irineu Rangel Rigotti explica o que significa o termo. “É uma divisão da população por quilômetro quadrado, ou seja, a população por área. Então, enquanto mais denso, significa que o lugar tem mais pessoas”, diz.





O Estado de Minas fez uma lista com os dez municípios com maior densidade populacional de Minas Gerais; confira:





1 - Belo Horizonte

Vista panorâmica da cidade de Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A capital mineira, além de ser a cidade mais populosa do estado, também carrega o título de ter a maior densidade populacional de Minas, com 6.988,18 habitantes por quilômetro quadrado.





Segundo o Censo 2022, BH tem uma população de 2.315.560 pessoas, distribuídos em um território de 331,354 km².





2 - Contagem

Contagem é a segunda maior de Minas em número de habitantes por metro quadrado (foto: Bernardo Gouvêa/Wikimedia Commons)

Em segundo lugar está Contagem, na Grande BH, que tem como característica principal ser uma cidade industrial, e conta com 3.193,21 habitantes por quilômetro quadrado.





O município tem no total 621.865 pessoas, em um território de 194,746 km².





3 - Ibirité

Vista da cidade de Ibirité, na Grande BH (foto: Altair Mendes/Wikimedia commons)

Outra cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Ibirité ocupa o terceiro lugar, com 2.353,57 habitantes por quilômetro quadrado.





Os dados do Censo mostram que o município tem uma população de 170.387 pessoas, em um território de 72,395 km².





4 - Santa Cruz de Minas

Igreja de Santa Cruz de Minas, onde são realizados os principais eventos da cidade (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A surpresa da lista é a cidade de Santa Cruz de Minas, município da Região do Campo das Vertentes, que tem 2.274,61 habitantes por quilômetro quadrado.





O município ocupar as primeiras opções da lista pode ser explicado pelo tamanho do território, que é de 3,565 km². Santa Cruz de Minas tem o título de menor cidade do Brasil em extensão territorial e sua população é de 8.109 pessoas.





5 - Ribeirão das Neves

Ribeirão das Neves é a quinta da lista (foto: Alisson L Caetano/Wikimedia Commons)

Ribeirão das Neves, na Grande BH, ocupa o quinto lugar com 2.126,26 habitantes por quilômetro quadrado.









Leia também: Conheça as dez maiores cidades de Minas Gerais O município tem 329.794 pessoas, em um território de 155,105 km².





6 - Vespasiano

Cidade de Vespasiano, Grande BH (foto: Prefeitura de Vespasiano/Divulgação)

Vespasiano, também na Grande BH, está em sexto lugar com 1.819,34 habitantes por quilômetro quadrado.





A cidade tem 129.246 pessoas distribuídas em uma área de 71,040 km².





7 - Ipatinga

Ipatinga, cidade no Vale do Aço, está na sétima posição (foto: Prefeitura de Ipatinga/Divulgação)

A cidade do Rio Doce é a sétima da lista com 1.381,16 habitantes por quilômetro quadrado.





O município tem uma população de 227.731 pessoas, em um território de 164,884 km² .

8 - Betim

Betim, na Grande BH, é a oitava da lista dos municípios com maior densidade demográfica de MG (foto: Wikimedia Commons)

A cidade industrial da Grande BH é a oitava da lista com 1.197,05 habitantes por quilômetro quadrado.





Da lista, Betim é a que tem a maior área territorial com 344,062 km², para uma população de 411.859 pessoas.





9 - Santa Luzia

Vista da cidade de Santa Luzia (foto: Bernardo Gouvêa/Wikimedia Commons)

Santa Luzia, também localizada na Grande BH, está em nono lugar com 930,27 habitantes por quilômetro quadrado.





A cidade histórica tem uma população de 218.805 pessoas, espalhados em uma área de 235,205 km².





10 - João Monlevade

A cidade de João Monlevade finaliza o ranking (foto: Prefeitura de João Monlevade/Divulgação)

Finalizando a lista aparece João Monlevade, na Região Central de Minas, com 808,68 habitantes por quilômetro quadrado.





A cidade tem uma população de 80.187 pessoas, distribuídas em uma extensão territorial de 99,158 km².