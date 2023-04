Homem de 83 anos é preso por importunação sexual no Centro de BH

Ação do homem foi confirmada por agentes que estavam próximos ao local e pelas câmeras da central de monitoramento (foto: GCMBH / Divulgação)

Um homem de 83 anos foi preso por importunação sexual ao ser flagrado se masturbando em frente ao Parque Municipal, no Centro de Belo Horizonte, no início da tarde deste sábado (15/4). O idoso estava do lado de fora do parque próximo a uma mulher e sua filha.