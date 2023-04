Ambulância tomba e, mesmo feridos, bombeiros socorrem paciente

Mesmo feridos, os bombeiros deixaram a viatura e ajudaram o paciente que transportavam (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A.Press)

Bombeiros que faziam o transporte de um paciente na Região Hospitalar de BH superaram as dores que sentiam e ajudaram a pessoa que socorriam para depois serem eles os atendidos. A cena de determinação ocorreu por volta das 9h, depois de o veículo militar bater em um ônibus e tombar (veja o vídeo). No interior da ambulância vermelha, tombada, eles encontraram dificuldades para abrir as portas e sair.





Com dificuldade, os bombeiros conseguiram deixar o interior da ambulância tombada (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A.Press)

Depois de ajudar no atendimento, bombeiro se senta e parece sentir dores (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A.Press)

Socorristas do Samu ajudam a imobilizar e socorrer o paciente que era transportado pelo resgate (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A.Press)

O acidente ocorreu na mão-inglesa da Avenida Carandaí, quase na esquina com a Avenida Afonso Pena, no sentido dos hospitais, bem ao lado do Parque Municipal. A ambulância envolvida é um Resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.Imagens feitas pela reportagem domostram, segundos depois do acidente, o momento em que populares ajudam um dos bombeiros de macacão laranja e máscara cirúrgica no rosto, que tentava erguer uma das portas da viatura tombada.O reforço fez com que os militares acidentados conseguissem remover e afastar do veículo o paciente que levavam para o socorro, deixando a pessoa em uma maca sobre o asfalto.Atordoado, um dos militares se afastou um pouco da cena e se sentou lentamente no canteiro central, próximo a uma das palmeiras da via. Ele levava as mãos às costas e parecia sentir dor.Mesmo ferido, reuniu forças e se ergueu, mais uma vez se dirigindo na direção do paciente e dos colegas. O militar acabou sendo amparado por populares que o convenceram mais uma vez a se sentar no solo à espera de atendimento.Guardas municipais e pessoas que estavam nas ruas ajudaram a fazer o primeiro isolamento do tráfego e com isso permitiram a chegada de outra viatura dos bombeiros e de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Os médicos do Samu imobilizaram o paciente, que era transportado pelos bombeiros, e o deslocaram em uma maca para a viatura do serviço, levando-a para o atendimento médico.

De acordo com nota do CBMMG, "houve um acidente de trânsito no qual um coletivo acabou colidindo contra uma Unidade de Resgate durante o transporte de uma vítima de queda da própria altura atendida em frente à UAI da Praça Sete (Centro).

Não houve vítimas no coletivo, nem agravo do paciente que estava sendo conduzido.

Ele foi repassado para uma USA do SAMU, em apoio, que prosseguiu com o atendimento e transporte até o HPS João XXIII. A PM e a PC foram acionadas para gestão do trânsito e apuração do acidente".



Ainda segundo a Sala de Imprensa do CBMMG, "quanto aos militares, apenas um reclamou dores na altura do pescoço e foi atendido (cervicalgia)".



SOCORRO



Os riscos envolvidos no resgate de pacientes e transporte hospitalar de emergência são grandes. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE), em 2017, indicou que, naquele ano, foram registrados 316 acidentes com ambulâncias em todo o país.



As principais causas dos acidentes foram: excesso de velocidade (39,2% dos casos), falha mecânica (12,8%), falta de atenção do condutor (12,2%) e problemas com sinalização (7,3%).



A pesquisa mostrou também que cerca de 65% dos acidentes ocorreram durante o transporte de pacientes e 35% durante o deslocamento para atendimento.