BH tem o dia mais frio da história para mês de maio nesta quarta (18)

Quem está comentando do frio intenso em Belo Horizonte tem razão para falar: esta quarta-feira (18/5) registrou a menor temperatura para maio desde 1977. A capital amanheceu registrando 6,7°C na Estação Cercadinho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para todos os meses, o dia mais frio da capital mineira até hoje foi em 01/06/1979, quando os termômetros registraram 3,1°C. O Inmet mede a temperatura em Belo Horizonte desde 1961.

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, do ClimaTempo, já é possível prever mais recordes de frio. “Não estamos mais sob influência de fenômenos como El Niño e La Niña e estamos entrando em estado de neutralidade. Dessa forma, esse final de outono e o inverno, entre meses de julho e agosto, serão bem frios em Minas”, conta.

Hoje (18/5) é também o dia mais frio do ano , já que a última baixa foi de 11,6°C, no dia 10 de maio. Ao que tudo indica, vem mais frio por aí. A previsão para esta quinta-feira (19/5), é que a mínima seja de 5°C , de acordo com o Inmet.