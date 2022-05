Vai gelar: BH terá queda de temperatura e mínima prevista de 5º C

Previsão é de que os termômetros apontem números ainda mais baixos ao longo da semana (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Se o frio já foi assunto em Belo Horizonte nesta terça-feira (17), a tendência é que o tema persista na capital mineira, já que a previsão é de que os termômetros apontem números ainda mais baixos ao longo da semana. Até quinta-feira (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para uma queda de 10 graus na temperatura mínima registrada na cidade. Se o frio já foi assunto em Belo Horizonte nesta terça-feira (17), a tendência é que o tema persista na capital mineira, já que a previsão é de que os termômetros apontem números ainda mais baixos ao longo da semana. Até quinta-feira (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para uma queda de 10 graus na temperatura mínima registrada na cidade.









O dia mais gelado da semana está sendo esperado na quinta-feira (19), quando o Inmet prevê uma temperatura mínima de 5º C e uma máxima de 19º C. Se a previsão se confirmar, será o dia de maio mais frio em Belo Horizonte desde 1910 . O termômetro estaria próximo do recorde geral da cidade, quando 3º C foi registrado em junho de 1961.





Na sexta e no sábado, as temperaturas sobem, mas o tempo seguirá distante do calor. As mínimas estão previstas para 7º C e 8 ºC e as máximas para 21ºC e 22ºC, respectivamente.