BH vem de oito semanas seguidas com queda nas internações por COVID-19

Gráfico da prefeitura representa queda nas internações por suspeita de COVID-19 (foto: Reprodução/PBH)

Há oito semanas, Belo Horizonte só apresenta queda na internação de pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. É o que mostra gráfico inserido pela Secretaria Municipal de Saúde no boletim epidemiológico e assistencial desta quinta (23/9). A partir da semana epidemiológica 29 (entre 18 e 27 de julho) até a 36 (5 a 11 de setembro), o total de internados só diminuiu. Nessa última semana, o dado foi menor que 200, conforme o gráfico.No boletim, a prefeitura não detalha os dados absolutos de internados. Contudo, pela altura das barras, é possível perceber a diminuição de hospitalizados.O gráfico também ilustra os efeitos da vacinação neste processo.

A partir do momento que BH teve 500 mil aplicações do imunizante contra a COVID-19, o total de internados começou a despencar.



A capital mineira tinha mais que 1 mil hospitalizados com a doença na semana 14, entre 4 e 10 de abril, a maioria formada por pessoas acima dos 50 anos. A partir deste período, por causa da vacina, o total de atendimentos nos hospitais começa a despencar.

Queda nos indicadores

Casos e mortes

Vacinação





Belo Horizonte apresentou queda dos três indicadores da pandemia da COVID-19 nesta quinta-feira. Isso não acontecia há exatamente um mês, já que em 23 de agosto a capital mineira também sofreu queda nas ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria e na transmissão do novo coronavírus.Único dado ainda na zona de alerta da escala de risco, a velocidade de contágio pelo vírus caiu de 1,07 para 1,06 nesta quinta. Portanto, o RT permanece pelo sétimo balanço consecutivo, desde 15 de setembro, no patamar intermediário.Já a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a doença recuou de 45% para 43,5%. Esse percentual considera a soma entre os hospitais particulares e públicos.Quanto às enfermarias, a redução foi bem pequena: de 30,6% para 30,5%. Esse índice também se refere ao SUS e à rede suplementar. A situação dos dois tipos de leitos é de controle na cidade, abaixo dos 50%.Ainda com dificuldades para levantar os dados junto ao Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde computou aumento de 333 diagnósticos e 11 mortes por COVID-19 nesta quinta.O total de casos, agora, é de 281.676: 2.101 em acompanhamento, 6.683 mortes e 272.892 pessoas recuperadas.BH registrou mais 13.254 aplicações da vacina contra a COVID-19 nesta quinta: 1.561 de primeira dose, 7.392 de segunda, e 4.301 de reforço. Não houve desempenho de injeções da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de aplicação única.Agora, BH soma 1.944.195 vacinações de primeira dose, 1.158.492 de segunda, 59.252 de dose única e 24.252 de reforço.Segundo a prefeitura, 82,5% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 50.1% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.A cidade recebeu 3.489.043 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula nem quantas injeções aplicou em cada grupo prioritário ou faixa etária.