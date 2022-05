Entidades ajudam moradores de rua com comida e cobertores em BH

250 cobertores serão distribuídos nesta terça (17) em BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





As baixas temperaturas registradas esta semana anunciam a proximidade do inverno e fim do outono. Quando o frio chega, moradores de rua dependem da ajuda de ONGs e entidades para garantir a sobrevivência.









Amigos da Rua

A organização 'Amigos da Rua' leva pão com salame, queimadinho, café, refrigerante, cachorro-quente e água para distribuir nas ruas todos os domingos. Em junho, também levam canjica e, no inverno, cobertores doados.





"Os pães a gente pega em uma padaria que oferece um preço melhor preço. O restante é a gente mesmo da equipe que doa", conta Gil, um dos organizadores.





A equipe de distribuição tem em média 14 pessoas, mas há dias com menos. Segundo ele, tem também aqueles que não vão à rua, mas doam o material.





"Reunimos todos os domingos na Guarani, em frente à União Espírita. Uma equipe desce a Tupinambás, Olegário Maciel até a rodoviária. A outra equipe sobe para a Praça 7 e dá a volta no entorno ", explica.





Ele conta que nem sempre a doação aconteceu no domingo. No início, entregavam a comida toda terça-feira, mas com a pandemia, a equipe parou. Quando voltaram, optaram por mudar para o domingo, dia mais difícil da semana segundo os moradores de rua.





"Eu já faço esta tarefa há 12 anos, mas a primeira equipe já fazia há 30 anos. Hoje, a equipe de domingo está há um ano e meio ininterrupto", relata.





Lanche Fraterno do Cenáculo Espírita Thiago Maior





O Cenáculo Espírita Thiago Maior também ajuda pessoas em situação de rua. A campanha Lanche Fraterno é uma das ações assistenciais promovidas pelo cenáculo há mais de oito anos. Os lanches são entregues uma vez por semana, durante todo o ano.





"Uma vez por semana, no período da noite, são distribuídos lanches para as pessoas em situação de rua na região central de BH", explica a organização.





Eles explicam que a atividade é mantida pelos tarefeiros da casa e por pessoas que simpatizam com a causa.





"A distribuição dos cobertores faz parte das ações especiais que realizamos durante o ano. Esta distribuição é feita no final de maio, início de junho, quando o frio chega para valer", contam.