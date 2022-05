Sensação térmica: especialista explica o que é

Pelas ruas de Belo Horizonte, a população tenta se manter aquecida com gorros e casacos mais pesados (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O frio chegou com tudo em Belo Horizonte. Os termômetros marcaramo 6,7ºC na Estação Cercadinho, na Região Oeste de Belo Horizonte, mas a sensação térmica chegou a -9ºC na manhã desta quarta-feira (18/5). Já na Pampulha, com temperatura de 9.7ºC, a sensação era de 0ºC na região.









O meteorologista do ClimaTempo Ruibran dos Reis explica que a sensação térmica, tanto no calor quanto no frio, tem a ver com a umidade do ar. "Se o ar for seco, a umidade for baixa, o seu corpo perde calor facilmente. Você está com 30ºC, mas com sensação de 25ºC", explica o especialista.





Ruibran explica que a intensidade dos ventos ajudam a fortalecer a sensação de frio. "Se começar a ventar, o vento vai tirando o calor do seu corpo. Então ele abaixa a sensação térmica. A temperatura pode estar 30ºC, se você estiver em um local com umidade baixa e vento, a sensação térmica vai de 5ºC a 8ºC abaixo do que está marcado no termômetro", pontua.





No calor, a umidade do ar também é o fator principal que define a sensação térmica. Ao contrário das condições em tempo mais frio, quanto mais umidade no ar, mais calor você irá sentir.



"Se o local é muito úmido, o seu corpo não consegue transpirar. Então a sensação térmica vai ser de mais calor. No termômetro está marcando 30ºC, mas você está sentindo 35ºC, aquele calor abafado. Para temperaturas mais altas, é mais interessante que a umidade relativa do ar esteja baixa", destaca o meteorologista.





O especialista explica que ventos mais calmos também proporcionam uma sensação de temperaturas mais elevadas.





Frio intenso para os belo-horizontinos





A intensidade do frio em Belo Horizonte está dividindo opiniões: enquanto alguns amam o clima mais gelado, outros não esperam para ver o calor de volta.



Elizangela Teixeira e Patrícia Lopes, atuaram no plantão na Santa Casa na noite dessa terça para quarta. De acordo com elas, foi a noite mais fria do ano e as duas tiveram que usar agasalhos durante toda a noite.

Em noite de plantão, colegas de trabalho afirmam que foi a noite mais fria do ano (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Nas redes sociais, os internautas também comentaram sobre o clima em BH. Confira:

Eu gosto de frio mas não tenho roupas pro evento kkkk isso q complica %u2014 %uD835%uDCC1%uD835%uDCBE%uD835%uDCCF %uD83C%uDF19 (@_LizPortela) May 18, 2022

ta bom ja deu de frio podemos voltar pro verão %u2014 mari (@mariiforesti) May 18, 2022

misericórdia Deus eu gosto se frio mas DESSE JEITO ultrapassou um pouco %u2014 %uD835%uDD92%uD835%uDD94%uD835%uDD97%uD835%uDD8A%uD835%uDD8E%uD835%uDD97%uD835%uDD86%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@lettmoreiraa_) May 18, 2022

Colocou blusa de frio acabou, problema resolvido e climinha favorável, e trabalhar no calor de 40 graus?? Pqp nao da nao, friozin é o que gira o mundao kk %u2014 Igor. (@IMuritibaa) May 18, 2022

Gente, eu amo o frio %u2026 e é isso %uD83E%uDD70 %u2014 Taurina (@cams_lelis) May 18, 2022

