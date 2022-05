Frio em BH: saiba onde contribuir para um inverno mais quentinho

Preparação para distribuição de cobertores para população afetada pelo frio pela Casa do Cenáculo Espirita Thiago Maior (foto: Túlio Santos/EM)

As temperaturas caíram e pegaram muita gente de surpresa - especialmente as pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social. Com isso, as campanhas do agasalho, que tradicionalmente começam em junho, tiveram que ser adiantadas.

Para você que quer fazer o bem e tornar esse outono e inverno melhores para outros belo-horizontinos, separamos um guia com os locais para fazer as doações de casacos e cobertores. Há também alternativas que podem ser feitas via pix ou depósito bancário. Confira:

Instituto de Apoio e Orientação a Pessoas em Situação de Rua (Inaper)

A Organização da Sociedade Civil que realiza ações com pessoas sem teto iniciou uma campanha relâmpago nas redes sociais para adquirir cobertores. Para contribuir, leve sua doação para a sede do Instituto, na Rua Sete Lagoas, nº 236, no Bairro Bonfim, região Noroeste de Belo Horizonte.

Também é possível ajudar financeiramente, via pix, com a chave CNPJ 24053110000124. Para mais informações sobre a campanha, entre em contato pelo telefone 31 9 9236 1336

Rede Novo Olhar Rua

O projeto Novo Olhar Rua é uma iniciativa da Pastoral Nacional do Povo da Rua, em parceria com a Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte e o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental.

Eles estão arrecadando tanto doações físicas de agasalhos e cobertores, que podem ser feitas na sede do projeto, na Rua Além Paraíba, nº 208, no Bairro Lagoinha, região Noroeste da Capital.

Também são aceitas doações via pix, pela chave CNPJ 06267877000120 e em depósito em conta, pelos seguintes dados bancários: Banco Itaú ag 3319 cc 10712-8

Serviço Social Autônomo (Servas)

A tradicional campanha #CalorHumano só começa no domingo (22/5), mas as doações já estão sendo aceitas na sede, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, 683, no Funcionários - regional Centro-Sul.

A partir do dia 22, também serão aceitas doações de agasalhos, cobertores e itens de

inverno, como meias, toucas e cachecóis nos supermercados Verdemar e Supernosso e shopping DiamondMall.

As entregas serão destinadas às entidades socioassistenciais que atendem idosos, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em todos os municípios de Minas Gerais.

Arquidiocese de Belo Horizonte

Outra opção é a Campanha do Agasalho da Arquidiocese de Belo Horizonte, que vai até o final de julho. As doações serão destinadas, principalmente, à população que vive em situação de rua, mas também às pessoas das vilas e favelas.

Podem ser doados blusas, gorros, luvas, roupas, cobertores e calçados, que serão recebidos na sede da Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O endereço para a entrega dos donativos é Avenida Cristiano Machado, nº 11910, no Bairro Juliana, na Região Norte. Os organizadores do projeto ressaltam que é importante que as doações estejam em bom estado de conservação e adequadamente higienizadas. Demais dúvidas e informações podem ser consultadas pelo telefone: (31) 3422-7141.



Amigos da Rua



A organização 'Amigos da Rua' leva pão com salame, queimadinho, café, refrigerante, cachorro-quente e água para distribuir nas ruas todos os domingos. Em junho, também levam canjica e, no inverno, cobertores doados.

Para fazer as doações, é preciso entrar em contato pelo telefone (31) 8773 9284.



Polícia Militar e Instituto Galo

Estão sendo recolhidos agasalhos e cobertores para a população que vive em situação de vulnerabilidade. Doações podem ser entregues, até 31 de maio, em todas as 86 bases móveis e sedes de companhias da Polícia Militar de Belo Horizonte, na sede do Galo, em Lourdes, lojas do Galo, pontos de apoio da Auto Truck e Ao Gosto Carnes Nobres.



Lanche Fraterno do Cenáculo Espírita Thiago Maior

A campanha Lanche Fraterno é uma das ações assistenciais promovidas pelo cenáculo há mais de oito anos. Os lanches são entregues uma vez por semana, durante todo o ano. Em maio e junho há distribuição de cobertores.

Contato para doações: (31) 3227-8718

Ações da Prefeitura de Belo Horizonte

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte afirma que reforçou estratégias de proteção da população em situação de rua e que, neste período de temperaturas menores, está sendo adotado um plano de contingência, utilizando a estrutura do Centro de Operações (COP) do município.

O plano inclui o monitoramento intenso e articulações para o atendimento e acolhimento das pessoas necessitadas. Além disso, a prefeitura também afirma que as equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social, Consultório na Rua e BH de Mãos Dadas intensificarão a sensibilização e orientações quanto à proteção dos usuários, especialmente no período noturno. Também que as equipes da Abordagem Social reforçarão a atuação no encaminhamento para as unidades de acolhimento e entrega de cobertores.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, os cobertores são adquiridos pelo próprio município ou repassados por Organizações da Sociedade Civil parceiras. É o caso do Instituto Darcy Ribeiro e da ADRA. Essas organizações recebem doações ao longo de todo o ano e realizam o processo de triagem e doação dentro das unidades de acolhimento e nos Centros de Referência para a população em situação de rua.

No caso do Instituto de Promoção Social Darcy Ribeiro, as doações podem ser feitas via depósito, com os seguintes dados bancários:

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Op: 003

Ag: 1639

Conta Corrente: 5738- 1

A instituição fica na Rua Tamoios, nº 462 - sala 506, no Centro. Os telefones de contato são 31 3421 0562 e 31 3422 5136.

Já a ADRA Regional Minas Gerais fica na Avenida Portugal, nº 21, no Bairro Jardim Atlântico, na Pampulha. As doações podem ser feitas pelo site doacoes.adra.org.br e o telefone para contato é 31 3499 2570.