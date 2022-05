Frio intenso assusta moradores de BH e comerciantes apontam queda em vendas

Termômetros marcaram a menor temperatura do ano na capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O dia mais frio do ano até então assustou os moradores de Belo Horizonte e região. Nesta quarta-feira (18/05), a capital amanheceu registrando 6,7°C na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH. Além de ser a menor temperatura do ano até agora, esta é a menor temperatura para maio desde 1977.

Quem estava no Buritis durante a manhã sofreu com a temperatura e os ventos fortes. O porteiro Aglair Borges, de 48 anos, contou que nem no sol dava para disfarçar o frio.

“Para acordar hoje foi tranquilo, o problema foi sair de casa. Para abrir a porta e sair de casa foi complicado. Mesmo com o sol, nem a blusa de frio está segurando”, disse ele.

A assistente administrativa Katia Barbosa, de 33 anos, contou que foi difícil sair de casa às 6 da manhã para trabalhar e já prevê o frio na parte da noite. “Em casa, estava tranquilo. Só percebi o frio quando eu saí. Tenho um problema pior porque estudo a noite. Voltar para casa que é complicado”.

Katia Barbosa e Aglair Borges apontaram dificuldade de sair de casa durante a manhã de quarta-feira (18/05) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Já o estudante Nathan Haas, de 25 anos, impressionou ao sair de casa para fazer exercícios sem a blusa de frio. “Eu não me importo com o frio. O exercício esquenta também, já estou acostumado com essa rotina de acordar cedo e me exercitar”.

A babá Patricia Pena, de 41 anos, tentou se esquentar em um banquinho do Parque Aggeo Pio Sobrinho, na Avenida Professor Mário Werneck, mas nem o sol foi suficiente.

"Muito frio aqui. Foi difícil acordar hoje. Estou me preparando para a temperatura de amanhã. Sair de casa bem agasalhado e comer coisas mais quentinhas. Aqui realmente é muito frio".

No centro de Belo Horizonte, a vendedora Sara Menezes, de 23 anos, disse que fez hora na cama para levantar hoje e percebeu as ruas menos movimentadas e o ônibus vazio.

“Muito ruim acordar e sair da cama hoje. Normalmente, acordo às 5h30, hoje acordei às 06h07. Estou com medo da mínima de amanhã. Pessoal também escolheu ficar em casa hoje. Foi tranquilo pegar o ônibus cedo”.

Hércules Batista, de 54 anos, tem uma loja de frutas e sucos e afirmou que o movimento cai durante essa época do ano. “As vendas caem muito, cerca de 70%. No frio, o pessoal busca bebidas e alimentos quentes para esquentar”.

O comerciante Hércules Batista disse que o movimento cai durante essa época do ano (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O comerciante Alfredo Suarez, de 60 anos, também apontou queda nas vendas. Alfredo é dono de uma peixaria no Mercado Central e disse que o movimento cai cerca de 20% nesta época do ano.

“Já tem mais de 30 anos que eu mexo com câmara fria, então o frio não me incomoda. Já me acostumei. Mas com o frio, meu movimento cai. Perco uns 20% da clientela durante o frio”.

Belo Horizonte está em onda de perigo por declínio de temperatura. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (18/05) a máxima não passará dos 20ºC.

O dia mais gelado da semana está sendo esperado nestaa quinta-feira (19/05), quando o Inmet prevê uma temperatura mínima de 5ºC e uma máxima de 19ºC.