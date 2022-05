Homem é preso por porte ilegal de arma com espingarda no Norte de Minas

Foram apreendidos 24 munições e uma espingarda calibre 12 (foto: Reprodução/Polícia Militar Rodoviária) Um homem, F.A.N., foi preso durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) por porte ilegal de arma de fogo. Ao abordar um veículo Hilux, da marca Toyota, os militares encontraram uma espingarda calibre 12 e 24 munições.

O condutor do veículo, segundo patrulheiros da PMRv, apresentou o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) e o GTE - documento que autoriza o transporte da arma e das munições. Contudo, o homem informou aos militares que se deslocava do município de Mogi Mirim (SP), onde reside, para uma fazenda na região de Ibiaí, também no Norte de Minas, para a realização de um trabalho fotográfico.





Segundo a PMRv, a ação configura um desvio da finalidade da guia de transporte da arma. Sendo assim foi declarado o porte ilegal de arma de fogo.

"Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor que foi encaminhado à DEPOL de Pirapora, juntamente com a arma e munições", narra a corporação em nota.