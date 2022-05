Ouro Preto, Minas Gerais, atrai turistas neste frio (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press) O frio, que chegou a 5 °C na madrugada e a 14° C ao meio dia desta quarta-feira (18/05), transformou a tradicional Praça Tiradentes. De passagem dos turistas em Ouro Preto, ela se tornou um meio para se aquecer já que o sol abrange praticamente toda a sua extensão.









“Passamos a noite enroladas nas cobertas com a casa toda fechada. Nas ruas, está valendo tudo, de cachecol a touca, várias camadas de roupas. Tem estudante da UFOP que está indo para a aula enrolado em cobertores”, disse a universitária.





João Carlos Martins, proprietário de restaurante (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press) Há uma semana residindo em Ouro Preto, onde vai cursar arquitetura na o UFOP, a formiguense Giovana de Senna, de 19 anos, disse que veio despreparada para enfrentar tanto frio. “Estou tendo que usar todas as minhas roupas, umas em cima das outras. Hoje vai ter uma festa e não sei nem com qual roupa que eu vou, provavelmente vou com muitas. Nunca tinha visto um frio desses e não imaginava que seria tão rigoroso assim aqui. Mesmo assimé impressionante ver o tanto de turistas que ainda vem para cá. No sábado, quando já estava frio, a praça Tiradentes estava lotada. Levava quase meia hora para atravessar ela.”



Com o frio atraindo turistas interessados em aconchego, quem está se dando bem são os comerciantes donos de restaurantes e lanchonetes. No Império Restaurante, ponto tradicional da cidade, a venda dos caldos e comidas quentes como pizzas e tira-gosto aumentaram significativamente de acordo com o proprietário, João Carlos Martins. “O frio facilita a saída sobretudo dos caldos. Principalmente para os turistas que não são acostumados com tanto frio e, inclusive, para as famílias. Tem saído muito também o delivery”, afirma.