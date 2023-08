Preso autor de assassinato por encomenda

432

O crime por encomenda ocorreu na Rua Conceição de Ipanema, Bairro Apolônia (foto: Google maps)

Ao prender um homem de 18 anos, conhecido pela alcunha de “Cérebro”, a Polícia Militar esclareceu um assassinato por encomenda. O crime ocorreu na noite deste domingo (13/8), na Rua Conceição de Ipanema, 487, Bairro Apolônia, na zona norte de Belo Horizonte, e teve como vítima C. A. P. B., de 37 anos.

A prisão do autor, que confessou o crime, ocorreu em continuidade a um chamado recebido pela PM, sobre o corpo de C; A. P. B. ser encontrado caído na rua.

Os policiais conseguiram informações sobre o paradeiro de dois suspeitos do crime, que tinham sido identificados. “Cérebro” foi localizado numa casa, nos fundos de um comércio, na Avenida Central, 1.341, também no Bairro Apolônia.

Ao notar a aproximação da PM, “Cérebro” subiu no telhado da casa e iniciou uma fuga, saltando pelos telhados das casas. Com ajuda do helicóptero Pegasus, ele acabou localizado e preso.

E ao ser imobilizado, “Cérebro” acabou confessando o crime e os motivos que o levaram a cometê-lo: “Eu ía receber R$ 10 mil para matar esse homem. Não conheço quem encomendou o crime”,

Na mochila que “Cérebro” carregava, foram encontradas uma pistola calibre 38, dois carregadores, 40 balas, dois carregadores, 40 pinos de cocaína, uma balança de precisão, 46 pinos de cocaína, meia barra de maconha e cinco buchas dessa droga.

O objetivo da Polícia Civil agora é descobrir quem encomendou a morte. As investigações estão à cargo da Delegacia de Homicídios de Venda Nova.