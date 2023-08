Homicídio no Anel Rodoviário: advogado de defesa explica a motivação do crime

432

Ao entrar na viatura, o suspeito disparou uma única frase, a respeito de Cleber: "ele não é meu amigo" (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press) Ruy Gomes da Silva, suspeito de matar Cléber Esteves, de 38 anos, no Anel Rodoviário, nessa sexta-feira (25/8) foi preso na tarde desta terça (29/8). Ele foi localizado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na região Hospitalar de Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia. O autor do crime estaria indo se entregar à polícia quando foi preso, e confessou o homicídio.





O advogado alega que o crime teria acontecido em legítima defesa, porque o seu cliente estava sendo constantemente ameaçado e perseguido ao longo do Anel Rodoviário (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press) “Até mesmo pela segurança do suspeito, nós preferimos articular essa apresentação, com o comparecimento dele (do suspeito)”, afirma Nathan. “Por uma questão de segurança, a gente definiu que a apresentação seria hoje”, completa.





O advogado alega que o crime teria acontecido em legítima defesa, porque o seu cliente estava sendo constantemente ameaçado e perseguido ao longo do Anel Rodoviário. “Ele (o autor do crime) não tinha outra opção que não fosse a do cometimento do crime. Não tinha outra alternativa a não ser agir em legítima defesa”, justifica Nathan.

Ao entrar na viatura, o suspeito disparou uma única frase, a respeito de Cleber: “Ele não é meu amigo”. O advogado explica que o autor e a vítima não são amigos, apenas fazem parte do mesmo ciclo de amizade e moram no mesmo bairro. Nathan negou que existia alguma rivalidade entre os dois, e que o crime tenha sido motivado por ciúmes.





Nathan Nunes ainda explicou que a briga entre os dois começou no dia do crime, com um desentendimento em uma boate. “Essas ameaças aconteceram todas no contexto do dia 25”, diz.

O suspeito disse à PC que desmontou a arma do crime, que, de acordo com a defesa, ainda não foi localizada. “É uma investigação ainda embrionária”, diz o advogado.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.