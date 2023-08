Cão atropelado: empresa cancela viagens após assassinato de funcionário

432

'Ele era uma pessoa sensacional, cujo carisma e positividade conquistavam a todos por onde passava', destacou uma parte do comunicado da empresa sobre a morte de Gabriel (foto: Reprodução/Redes Sociais) A empresa de transporte Mar e Sol Viagens cancelou suas atividades nesta segunda-feira (7/8) devido à morte do funcionário Gabriel Ângelo Oliveira Araújo, 26 anos, na noite desse domingo, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Por meio das redes sociais, a empresa lamentou o falecimento do funcionário. "Ele era uma pessoa sensacional, cujo carisma e positividade conquistavam a todos por onde passava", destacou uma parte do comunicado. "A empresa está de luto e, em respeito à memória do Gabriel, não haverá viagens hoje."

O caso

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu no bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves e o jovem estava dentro de Volkswagen Fox, junto de sua tia e seu primo, que dirigia o carro. Na altura da rua José Cassimiro Nogueira, o condutor do veículo afirmou que teria atropelado um cachorro que entrou repentinamente pela rua.





Leia também: Jovem é morto a tiros depois de atropelamento de cão na Grande BH Quando os três voltaram para casa, um motociclista chegou e se aproximou da residência, perguntando quem teria atropelado o animal. Antes mesmo de receber uma resposta, o suspeito disparou. À polícia, a tia da vítima relatou que estava tomando banho quando ouviu os disparos e os gritos de socorro do sobrinho.

O jovem foi levado para o Hospital São Judas Tadeu, mas morreu durante a cirurgia. A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu 10 cápsulas no local do crime. A janela da sala e a fachada da casa ficaram danificadas.