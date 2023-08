BH tem previsão de chuva nesta segunda-feira (14)

O motivo da mudança é uma frente fria avançando pelo litoral do Brasil (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A baixa umidade do ar pode dar uma trégua neste início de semana em Belo Horizonte. A previsão do tempo para a capital é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no final da tarde desta segunda-feira (14/8). O restante do estado segue a mesma condição.









Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Anete Fernandes, o motivo da mudança é uma frente fria avançando pelo litoral, favorecendo o aumento da nebulosidade e o transporte de umidade para o interior do país.





O índice ideal de umidade do ar, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50% e 60%. Abaixo desse percentual, pode oferecer riscos à saúde. Por isso, a chuva pode favorecer a qualidade do ar, entretanto, a condição mais seca deve voltar ao estado no fim desta semana, quando os termômetros voltarão a subir.

Para o Triângulo e Sul de Minas, a previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas, enquanto no restante do estado há possibilidade de chuva na Região Metropolitana de BH, Zona da Mata e Rio Doce.