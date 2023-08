Mineiro ganha uma carreta com oito Hilux de uma rifa de R$ 32

Homem do interior de Minas ganha uma carreta com oito carros (foto: Redes Sociais/Reprodução ) Um homem do interior de Minas tirou a sorte grande em um sorteio na última semana. O mineiro ganhou uma carreta com oito Hilux, avaliadas cada uma a partir de R$ 170 mil.





Tudo começou na segunda-feira (7/8), quando João Victor comprou por R$ 32, uma rifa de um sorteio na rede social, promovido pelo influencer diogo305, que tem 3,2 milhões de seguidores.

Homem ganha oito hilux além de uma carreta (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Na noite de quarta-feira (9/8), saiu o resultado, e João Victor contou que a ficha demorou a cair, quando soube que era o ganhador. “Agora eu acredito, mas antes, não estava acreditando muito não, era difícil acreditar que era verdade”, afirma o ganhador.

A carreta, que também está na premiação, chegou na cidade no sábado (12/8), levando os oito carros, entre eles, quatro Hilux dos anos 2016 e 2017, e quatro SW4 de 2017. A premiação mobilizou a pequena cidade, que parou para acompanhar a entrega.

Povo da cidade de Aimorés acompanhou a entrega da premiação (foto: Redes Sociais/Reprodução)





João Victor, que mora com a mulher e filha, diz que os carros já têm destino. “Vou ficar com uma mesmo, o restante eu vou vender. Porque vou usar mais para serviço. Vendo moto e quando preciso levar para cidades vizinhas, uso reboque. Agora vou ter um meio de transporte para levá-las e não vou precisar alugar mais reboque. Vai dar uma facilitada no meu trabalho”, conclui.