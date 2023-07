Vencedor da Lotofácil em Uberlândia fatura prêmio de quase meio milhão

432

Um sortudo de Uberlândia faturou quase R$ 500 mil (foto: Agência Brasil)

No último sábado (17), um apostador de Uberlândia ganhou o prêmio máximo da Lotofácil. Ele acertou as 15 dezenas do concurso nº 2852 e levou para casa a quantia de R$ 488.133,87. A Caixa Econômica Federal informa que a aposta vencedora foi realizada de forma simples na Lotérica Galo de Ouro, localizada no Bairro Tabajaras.

Confira os números sorteados

O sorteio não teve apenas um vencedor. Apostadores de Curitiba e Pato Branco, ambos no estado do Paraná, também conseguiram acertar todas as dezenas e receber o prêmio máximo. Além disso, outros 449 jogos em todo o Brasil acertaram 14 dezenas e receberam R$ 976,93 cada.

Essa não é a primeira vez que Uberlândia tem um vencedor da Lotofácil. Na quarta-feira anterior (28/6), outro apostador da cidade também levou o prêmio máximo, ganhando mais de meio milhão de reais.