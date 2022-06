Aposta feita em Contagem fatura R$ 1 milhão na Lotofácil

(foto: Divulgação)

Enquanto milhões de brasileiros “cresceram os olhos” nos R$ 200 milhões sorteados ontem (25/6) pela Quina de São João , ou nos R$ 80 milhões da Mega-Sena , teve uma pessoa mais “humilde” que teve uma noite de sábado bem mais animada.Uma aposta feita ontem (25/6) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mirou nos R$ 1,5 milhão “pagos” pela Lotofácil, no concurso 2526, e acertou sozinha as 15 dezenas.O prêmio foi de exatos R$ 1.030.921,38, menos que a estimativa do concurso, mas esse apostador deve ter ficado feliz do mesmo jeito. Ainda mais quando lembrar que pagou apenas R$ 2,50 pela aposta.A “fezinha” foi feita na Dumont Loterias, e, haja fé! A probabilidade de acertar as 15 dezenas com uma aposta simples (caso do acertador de Contagem) é de 3.268.760 para 1.Esse apostador também tinha fé nas dezenas sorteadas ontem: 01 - 02 - 05 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 – 25. É que, segundo informações da Caixa Loterias, a aposta feita em Contagem foi feita pela modalidade Teimosinha, onde as mesmas dezenas concorrem em concursos consecutivos.