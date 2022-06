Quina de São João: 11 apostas dividem prêmio de R$ 195,9 milhões

Prêmio da Quina de São João foi acima de R$ 195 milhões (foto: Caixa/Reprodução)

A Caixa divulgou na madrugada deste domingo (26/6) o rateio da Quina de São João. O sorteio do concurso 5881 foi realizado noite desse sábado (25), no Parque do Povo, em Campina Grande, na Paraíba.



O prêmio de R$ 195.945.492,96 será dividido para 11 apostas que marcaram os números 35 - 36 - 49 - 75 - 80. Cada ganhador terá direito a R$ 17.813.226,42





Próximo concurso

Os vencedores são de São Gonçalo dos Campos (BA), Granja (CE), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Ponta Grossa (PR), Duque de Caxias (RJ), Aparecida (SP), Brodowski (SP), Osasco (SP) e Ribeirão Preto (SP).Em Brodowski, no interior de São Paulo, foram registradas duas apostas premiadas de cinco números na Lotérica Sorte Grande. Já em Cuiabá, capital do Mato Grosso, os sortudos realizaram um bolão de oito cotas com 15 dezenas na Mega Lotérica.De acordo com a Caixa, 2.026 apostas asseguraram valores a partir de R$ 7.045,11 na faixa de 4 acertos (quadra). O terno (3) pagou R$ 87,18 a 155.913 jogadores, e o duque (2) R$ 3,34 a mais de 4 milhões.



No próximo concurso, na segunda-feira (27), a Quina sorteará R$ 700 mil. Para participar, basta selecionar cinco números de 01 a 80 ao preço de R$ 2. O jogador tem a opção de anotar até 15 dezenas, com o valor do bilhete superando R$ 6 mil.

5 números - R$ 2,00

6 números - R$ 12,00

7 números - R$ 42,00

8 números - R$ 112,00

9 números - R$ 252,00

10 números - R$ 504,00

11 números - R$ 924,00

12 números - R$ 1.584,00

13 números - R$ 2.574,00

14 números - R$ 4.004,00

15 números - R$ 6.006,00

VAI APOSTAR? CLIQUE E ACESSE O SITE DAS LOTERIAS CAIXA



Probabilidade





De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de uma aposta com cinco números levar o prêmio principal na Quina é de 1 em 24 milhões. A proporção aumenta na medida em que mais dezenas são assinaladas.

5 números - 1 em 24.040.016

6 números - 1 em 4.006.669

7 números - 1 em 1.144.763

8 números - 1 em 429.286

9 números - 1 em 190.794

10 números - 1 em 95.396

11 números - 1 em 52.035

12 números - 1 em 30.354

13 números - 1 em 18.679

14 números - 1 em 12.008

15 números - 1 em 8.005