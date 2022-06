Mega-Sena: mineiros acertam 5 números e faturam mais de R$ 35 mil

As dezenas da Mega-Sena foram: 01 - 04 - 10 - 22 - 53 - 54 (foto: Mega-Sena/Reprodução)

Quinze apostas feitas em Minas Gerais acertaram cinco números do concurso 2494 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (25/6). As dezenas foram: 01 - 04 - 10 - 22 - 53 - 54.

As apostas foram feitas em Alvinópolis (1), Belo Horizonte (3), Capetinga (1), Contagem (1), Governador Valadares (1), Ipatinga (1), Ituuitaba (1), Ouro Preto (1), Patos de Minas (2), Poso Alegre (1), Santa Rita do Sapucaí (1) e São Gotardo (1).

Um apostador de Diadema (SP) acertou, sozinho, as seis dezenas da Mega-Sena, concurso 2494, sorteado na noite deste sábado (25/6). De acordo com a Caixa, o sortudo vai receber mais de R$ 78 milhões.

Valor da aposta



A aposta simples da Mega-Sena, com seis números, é de R$ 4,50. Para aumentar as chances de premiação, o jogador tem a opção de anotar até 15 dezenas de 01 a 60, fazendo com que o preço do bilhete fique acima de R$ 22 mil.



6 números - R$ 4,50

7 números - R$ 31,50

8 números - R$ 126,00

9 números - R$ 378,00

10 números - R$ 945,00

11 números - R$ 2.079,00

12 números - R$ 4.158,00

13 números - R$ 7.722,00

14 números - R$ 13.513,50

15 números - R$ 22.522,50

VAI APOSTAR? CLIQUE PARA ACESSAR O PORTAL DA LOTERIAS CAIXA

Probabilidade

Rendimento

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de uma aposta com seis números levar o prêmio principal na Mega-Sena é de 1 em 50 milhões. A proporção aumenta na medida em que mais dezenas são assinaladas.6 números - 1 em 50.063.8607 números - 1 em 7.151.9808 números - 1 em 1.787.9959 números - 1 em 595.99810 números - 1 em 238.39911 números - 1 em 108.36312 números - 1 em 54.18213 números - 1 em 29.17514 números - 1 em 16.67115 números - 1 em 10.003



Os R$ 80 milhões da Mega-Sena correspondem ao valor líquido, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Assim, o novo rico teria todo o dinheiro à disposição para aplicar da forma como desejar.



Na poupança, isenta de tributos, o rendimento da Mega-Sena de R$ 80 milhões seria de R$ 554 mil no primeiro mês, baseado na taxa de 0,6929% informada pelo Banco Central em 23 de junho.



Em um título CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 100% da taxa CDI, considerando a dedução do IR de 22,5%, o acréscimo em 30 dias giraria em torno de R$ 622 mil (0,78%).

Leia: Lotofácil 2555, Lotomania 2330: resultados das loterias (24/6)

Resgate do prêmio

Os prêmios da Mega-Sena podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Leia: Lotofácil 2554, Timemania 1799: resultados das loterias (23/6)