Quina de São João: Caixa sorteia hoje R$ 200 milhões; prêmio não acumula

Sorteio especial da Quina de São João vai pagar R$ 200 milhões neste sábado (25/6) (foto: Wikimedia Commons/Reprodução)



A Caixa sorteia hoje (25/6), às 20h, o concurso 5881 da Quina, especial do Dia de São João. O evento será realizado na tradicional festa de São João de Campina Grande, na Paraíba. O prêmio estimado para o acertador único das cinco dezenas de 01 a 80 é de R$ 200 milhões! O sorteio não acumula.

Caso não haja acertador na faixa de cinco dezenas, o valor será pago (ou dividido) para quem acertar quatro dezenas, e assim por diante. O Estado de Minas atualizará os resultados em tempo real.





Valor da aposta

Quem quiser concorrer à bolada tem até as 19h deste sábado para realizar os jogos pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos. As casas lotéricas devem encerrar o expediente no início da tarde.Confira a seguir informações sobre os valores das apostas e a chance de faturar a fortuna.



A cartela simples da Quina de São João, com cinco números, custa R$ 2. Para aumentar as chances de premiação, o jogador tem a opção de anotar até 15 dezenas no volante, com o preço do bilhete superando R$ 6 mil.



5 números - R$ 2,00

6 números - R$ 12,00

7 números - R$ 42,00

8 números - R$ 112,00

9 números - R$ 252,00

10 números - R$ 504,00

11 números - R$ 924,00

12 números - R$ 1.584,00

13 números - R$ 2.574,00

14 números - R$ 4.004,00

15 números - R$ 6.006,00

VAI APOSTAR? CLIQUE E ACESSE O SITE DAS LOTERIAS CAIXA

Probabilidade

Rendimento

Concurso não acumula

Resgate do prêmio

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de uma aposta com cinco números levar o prêmio principal na Quina é de 1 em 24 milhões. A proporção aumenta na medida em que mais dezenas de 01 a 80 são assinaladas.5 números - 1 em 24.040.0166 números - 1 em 4.006.6697 números - 1 em 1.144.7638 números - 1 em 429.2869 números - 1 em 190.79410 números - 1 em 95.39611 números - 1 em 52.03512 números - 1 em 30.35413 números - 1 em 18.67914 números - 1 em 12.00815 números - 1 em 8.005Os R$ 200 milhões da Quina de São João correspondem ao valor líquido, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Assim, o novo rico teria todo o dinheiro à disposição para aplicar da forma como desejar.Na poupança, isenta de tributos, o rendimento da Quina de R$ 200 milhões seria de R$ 1,385 milhão no primeiro mês, baseado na taxa de 0,6929% informada pelo Banco Central em 23 de junho.Em um título CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 100% da taxa CDI, considerando a dedução do IR de 22,5%, o acréscimo em 30 dias giraria em torno de R$ 1,56 milhão (0,78%).Por se tratar de um concurso especial em celebração do Dia de São João, a Quina de R$ 200 milhões não acumulará. Ou seja, caso não haja ganhador na faixa de 5 acertos, o prêmio principal será dividido entre os apostadores que cravarem 4 números (quadra). Também há valores para 3 (terno) e 2 (duque) dezenas.Os prêmios da Quina de São João podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.