Quina de São João: quanto custa a aposta?

Quina de São João pode pagar R$ 200 milhões no sábado (25) (foto: Reprodução)

Quem quiser concorrer ao prêmio de R$ 200 milhões da Quina de São João precisa desembolsar apenas R$ 2. Esse é o valor de um cartão simples, com cinco dezenas. A Caixa Econômica Federal sorteará o concurso 5881 às 20h de sábado (25/6).









LEIA TAMBÉM - Mega-Sena 2493, Lotofácil 2553: resultados das loterias (22/6) As apostas na Quina de São João podem ser feitas até as 19h de sábado pelos canais eletrônicos ds Loterias Caixa (site ou aplicativo). Já as casas lotéricas devem encerrar o expediente no início da tarde.





LEIA MAIS 10:28 - 22/06/2022 Quina de São João pagará R$ 200 milhões; veja ranking de premiações

17:00 - 21/06/2022 Quina de São João: confira os números mais sorteados

17:00 - 09/06/2022 R$ 200 milhões! Matemático comenta chances para Quina de São João



A escolha de 15 números oferece probabilidade três mil vezes maior de levar a bolada - 1 em 8.005 - em comparação ao bilhete com cinco números. Em contrapartida, a quantia a ser desembolsada é de R$ 6.006,00.



Quanto custa apostar na Quina de São João?



Segundo a Caixa, a chance de uma aposta simples faturar o prêmio é de 1 em 24 milhões Por isso, o jogador tem a opção de marcar mais dezenas mediante o pagamento de um valor maior. É permitido selecionar de 5 a 15 números de 01 a 80.A escolha de 15 números oferece probabilidade três mil vezes maior de levar a bolada - 1 em 8.005 - em comparação ao bilhete com cinco números. Em contrapartida, a quantia a ser desembolsada é de R$ 6.006,00.

Nº de dezenas - valor - probabilidade

5 números - R$ 2,00 - 1 em 24.040.016

6 números - R$ 12,00 - 1 em 4.006.669

7 números - R$ 42,00 - 1 em 1.144.763

8 números - R$ 112,00 - 1 em 429.286

9 números - R$ 252,00 - 1 em 190.794

10 números - R$ 504,00 - 1 em 95.396

11 números - R$ 924,00 - 1 em 52.035

12 números - R$ 1.584,00 - 1 em 30.354

13 números - R$ 2.574,00 - 1 em 18.679

14 números - R$ 4.004,00 - 1 em 12.008

15 números - R$ 6.006,00 - 1 em 8.005



Concurso não acumula

Por se tratar de um concurso especial em comemoração do Dia de São João, a Quina de R$ 200 milhões não acumulará. Ou seja, caso não haja ganhador na faixa de 5 acertos, o prêmio principal será dividido entre os apostadores que cravarem 4 números (quadra). Também há valores para 3 (terno) e 2 (duque) dezenas.