Quina de São João sorteará R$ 200 milhões no próximo sábado (25) (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O concurso 5881 da Quina, especial de Dia de São João, sorteará R$ 200 milhões no próximo sábado, 25 de junho, em Campina Grande, na Paraíba. O apostador que quiser concorrer à fortuna tem até as 19h de sábado para realizar a aposta. Basta desembolsar R$ 2,00 em uma combinação simples e escolher cinco números entre 01 e 80.

Números mais sorteados

Em 11 anos de prêmio, a Quina de São João já distribuiu R$ 1,7 bilhão aos jogadores. Por se tratar de um concurso especial, os valores não acumulam. Confira, a seguir, as dezenas mais sorteadas, os últimos resultados e os estados mais premiados na modalidade.Quatro vezes: 55Três vezes : 14, 15, 17, 26, 28, 79Duas vezes: 07, 27, 29, 36, 53, 78Uma vez: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 13, 22, 23, 25, 33, 47, 51, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 69, 71

Nunca foram sorteados:

08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80





Quina de São João (2011 a 2021)





2011: 14, 15, 28, 58, 68





2012: 02, 04, 27, 36, 51





2013: 05, 17, 55, 63, 67





2014: 15, 26, 55, 71, 79





2015: 01, 15, 22, 23, 47





2016: 14, 26, 28, 55, 79





2017: 06, 07, 13, 14, 26





2018: 03, 29, 33, 53, 69





2019: 17, 27, 53, 78, 79





2020: 07, 27, 29, 55, 78





2021: 25, 28, 36, 60, 61





Prêmios pagos

82 quinas





22.048 quadras





1.461.270 ternos





21.883.878 duques

Estados mais premiados

São Paulo (30 prêmios, 19 na capital)





Minas Gerais (12 prêmios, 5 na capital)





Paraná (6 prêmios, 2 na capital)

Demais estados:

5 prêmios cada em Distrito Federal





5 prêmios cada em Rio de Janeiro, sendo 4 na capital





3 prêmios cada em Amazonas, todos na capital





3 prêmios em Espírito Santo, sendo 1 na capital e 2 em Vila Velha





2 prêmios cada em Bahia





2 prêmios cada em Maranhão, sendo 1 na capital





2 prêmios cada em Mato Grosso, ambos em Rondonópolis





2 prêmios cada em Pará, ambos na capital





2 prêmios cada em Rio Grande do Sul, sendo 1 na capital





2 prêmios cada em Santa Catarina, sendo 1 na capital





1 prêmio cada em Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí e Rondônia





Nenhum prêmio em Acre, Alagoas, Amapá, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins

Como jogar?

Para participar da Quina de São João, o jogador pode apostar nas lotéricas Caixa de todo Brasil, além de site e aplicativo. O prazo de encerramento é uma hora antes do sorteio - 19h de sábado (25).



O jogador tem a opção de registrar de 5 a 15 números no cartão, com preços de R$ 2,00 (5), R$ 12,00 (6), R$ 42,00 (7), R$ 112,00 (8), R$ 252,00 (9), R$ 504,00 (10), R$ 924,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 2.574,00 (13), R$ 4.004,00 (14) e R$ 6.006,00 (15).



Ainda é possível aumentar as chances de ganhar sem gastar muito apostando em bolões, que possuem mais números combinados para o sorteio.



O prêmio principal é pago a quem acertar as cinco dezenas, porém a Quina também destina parte dos valores para 4 (quadra), 3 (terno) e 2 (duque) números.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda