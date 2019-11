Reajustes de loterias da Caixa passam a valer no dia 10; Mega-Sena sobe 28,6%

A Caixa Econômica Federal informou que os novos preços das loterias passarão a valer no domingo, dia 10. O valor do jogo simples da Mega-Sena - principal modalidade oferecida pela Caixa - será reajustado de R$ 3,50 para R$ 4,50, o que representa um aumento de 28,6%.



A instituição lembrou, por meio de nota, que os novos valores foram autorizados pelo Ministério da Economia no fim de outubro, após quatro anos sem reajustes.



Além da Mega-Sena, as demais modalidades de apostas ficarão mais caras. O preço da LotoFácil subirá de R$ 2,00 para R$ 2,50; a Quina passará de R$ 1,50 para R$ 2,00; a Lotomania vai de R$ 1,50 para R$ 2,50; o preço da Dupla Sena irá de R$ 2,00 para R$ 2,50; o valor da Lotomania subirá de R$ 2,00 para R$ 3,00; a Loteca passará de R$ 2,00 para R$ 3,00; e a Lotogol será reajustada de R$ 1,00 para R$ 1,50.



"As mudanças contribuirão para o aumento dos prêmios ofertados aos apostadores, tornando as Loterias ainda mais atrativas", defendeu a Caixa por meio de nota. "Também será incrementado o repasse social de recursos às áreas definidas em lei, como Educação, Esporte, Segurança, Seguridade, Cultura e Saúde, entre outras."