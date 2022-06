R$ 200 milhões! Matemático comenta chances para Quina de São João

Apostadores das loterias poderão concorrer a R$ 200 milhões na Quina de São João (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

A Quina de São João está com as apostas abertas até o dia 25 de junho, com prêmio estimado em R$ 200 milhões. O concurso especial número 5881 não acumula, o que atrai muitos jogadores de olho no vultoso prêmio. O sorteio acontecerá na tradicional Festa de São João de Campina Grande (PB). está com as apostas abertas até o dia 25 de junho, com prêmio estimado em. O concurso especial número 5881 não acumula, o que atrai muitos jogadores de olho no vultoso prêmio. O sorteio acontecerá na tradicional Festa de São João de Campina Grande (PB).





A aposta simples, de cinco números, custa R$ 2 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou na internet - site ou aplicativo das Loterias Caixa. Os jogos podem ser feitos até as 19 horas do dia 25.









LEIA MAIS - Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões Ganha o prêmio aquele que cravar cinco dezenas de 01 a 80. O jogador pode registrar de 5 a 15 números no cartão, com valores de R$ 2,00 (5), R$ 12,00 (6), R$ 42,00 (7), R$ 112,00 (8), R$ 252,00 (9), R$ 504,00 (10), R$ 924,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 2.574,00 (13), R$ 4.004,00 (14) e R$ 6.006,00 (15).





Probabilidades





Em entrevista ao Estado de Minas, o professor de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, Gilcione Nonato Costa, comparou as probabilidades de faturar o prêmio máximo na Quina de São João e na Mega da Virada - que sorteou R$ 378 milhões em 31 de dezembro de 2021.









LEIA MAIS - Onze mineiros acertam 5 números e quase levam R$ 9 milhões da Mega-Sena “Na Quina você tem 80 números e escolhe 5. Já na Mega-Sena são 60 números e você escolhe 6. Isso é, na segunda você tem 50 milhões de possibilidades, enquanto na primeira são 24 milhões de possibilidades”.





‘Estrela no céu’

Questionado sobre o que significa esse número em termos mais compreensíveis, Gilcione ofereceu um exemplo.

“No planeta, existem cerca de 10 mil estrelas visíveis ao olho nu. A probabilidade de duas pessoas, em qualquer lugar da Terra, olharem para o céu e escolherem a mesma estrela, é na ordem de 1 em 10 mil. Agora, a probabilidade de você acertar na quina é de 1 em 24 milhões. Assim, é 2.400 vezes mais provável que essas duas pessoas escolham a mesma estrela no céu do que você acerte na quina com uma aposta simples”, explicou o professor.

Segundo Gilcione, “se repetirmos esses dois experimentos regularmente, a estrela escolhida aleatoriamente por duas pessoas diferentes será a mesma 2.400 vezes a cada quina acertada”.

Chances de ganhar





O que é melhor para o apostador: marcar mais números no mesmo bilhete ou fazer diferentes combinações em cartelas várias cartelas? Conforme Gilcione, para acertar os cinco números, as probabilidades são as mesas. O que muda, segundo ele, é o formato: uma aposta de dez números (R$ 504,00) equivale a 252 apostas simples (R$ 2 cada) de cinco números.

Para quadra (4 números), terno (3 números) ou duque (2 números), as várias apostas têm uma chance maior de vitória. Porém, na aposta única, o prêmio seria maior.





“Você tem dez números e acerta quatro. Então, você faz seis quadras. E, ao contrário, se você marcar várias individualmente, você pode marcar uma quadra só. Nesse caso, a aposta única teria um prêmio 6 vezes maior”, destacou o professor de matemática.



Números sequenciais

Ainda segundo Gilcione Nonato, apostando números em sequência (1, 2, 3, 4, 5) ou dezenas aleatórias, a chance de ganhar é a mesma.





“Só que ocorre o seguinte: é natural que existam números mais ou menos sorteados em um certo momento. A longo prazo, os números que são menos sorteados necessariamente serão sorteados para que essa discrepância seja minimizada. Então, a longo prazo, seria recomendado apostar nos números menos sorteados”.

A analogia, de acordo com Gilcione, é: “Se você joga uma moeda várias vezes e deu muita cara, você sabe que um dia vai dar coroa, porque se nunca der coroa, o sorteio não é honesto”.



'Aposta comum'

Ainda em relação aos números escolhidos, o matemático comentou uma curiosidade: as pessoas tendem a achar que as apostas sequenciais são menos prováveis, mas na verdade essa é a aposta mais comum.

“Milhares de pessoas apostam ‘1, 2, 3, 4, 5’, pensando que é tão improvável que sejam sorteados que ninguém pensaria igual a elas. Mas muitas pessoas pensam da mesma forma. Quando essa sequência for sorteada, o prêmio será irrisório, pois será dividido entre várias apostas”, comentou.

De qualquer forma, a chance de acertar é a mesma, explica Gilcione. “Como muitas pessoas estão apostando, a probabilidade de você dividir o prêmio é muito maior”.



Dicas de apostas

Uma das formas de aumentar a probabilidade de vitória nas loterias é, ao invés de fazer várias apostas simples durante o ano, é concentrar todas as apostas em um só jogo com prêmio acumulado.





“Por exemplo, eu separo do meu orçamento R$ 400 que eu gastaria ao longo do ano com apostas simples. As chances seriam maiores se eu pegasse esses R$ 400 e apostasse uma única vez”, afirmou.





“Porque eu maximizo minha possibilidade de ganhar com um prêmio maior. A minha relação ganho-benefício é maior”, acrescentou.

Dinheiro no lixo





Como as chances de vitória são muito pequenas, é sempre melhor apostar com cautela. “O efeito prático de jogar na loteria é jogar o dinheiro no lixo. Para a grande maioria das pessoas, não há diferença, você sempre perde”, destacou Gilcione Nonato.

Por isso, não gastar economias em apostas é uma dica valiosa para quem se deslumbra com os prêmios milionários. Como destacado pelo matemático, o efeito prático é o mesmo de jogar as suas economias pelo ralo.