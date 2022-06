Mega-Sena 2489, Quina 5874, Lotofácil 2542: resultados das loterias (8/6)

Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 9 milhões nesta quarta-feira (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (8/6) as loterias Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania e Super Sete. O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena 2489

O concurso 2489 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 9 milhões. O valor será pago ao acertador das seis dezenas (01 a 60).

Confira os números: 13 - 10 - 41 - 25 - 42 - 03

Quina 5874

Lotomania 2323

Super Sete 254

O concurso 5874 da Quina tem prêmio estimado em R$ 4,5 milhões. Ganha quem acertar sozinho os cinco números sorteados de 01 a 80.Confira as dezenas: 59 - 48 - 16 - 23 - 62O concurso 2323 da Lotomania tem prêmio estimado em R$ 2,2 milhões. Ganha quem acertar sozinho os 20 números sorteados entre 50 escolhidos de 01 a 100.Confira as dezenas: 52 - 66 - 14 - 48 - 24 - 27 - 18 - 12 - 56 - 61 - 83 - 84 - 81 - 41 - 94 - 86 - 70 - 19 - 73 - 02O concurso 254 do Super Sete tem prêmio estimado em R$ 2,8 milhões. Ganha quem acertar sozinho o número sorteado (0 a 9) em cada uma das sete colunas.Confira as dezenas:1ª coluna: 82ª coluna: 33ª coluna: 84ª coluna: 95ª coluna: 46ª coluna: 27ª coluna: 0

Lotofácil 2542



O concurso 2542 da Lotofácil tem prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Ganha quem acertar sozinho os 15 números sorteados de 01 a 25.



Confira as dezenas: 24 - 03 - 05 - 20 - 18 - 12 - 19 - 10 - 21 - 15 - 16 - 08 - 25 - 22 - 13