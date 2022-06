Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões

Mega-Sena acumula e vai a R$ 40 milhões (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, concurso 2489, sorteada na noite desta quarta-feira (8/6). A expectativa é de que o prêmio seja de R$ 40 milhões no próximo concurso, marcado para sábado (11/6).









As dezenas sorteadas foram: 13 - 10 - 41 - 25 - 42 - 03









Como jogar

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.





O valor aumenta na medida em que mais números são marcados no volante, assim como a probabilidade de o apostador faturar o prêmio máximo. Podem ser escolhidas até 15 dezenas ao preço de R$ 22.522,50.





Também entram na faixa de premiação os apostadores que acertarem cinco (quina) e quatro números (quadra).





Os jogos são feitos nas casas lotéricas ou pela internet, por meio do site e aplicativo Loterias Caixa. O pagamento on-line é efetuado via cartão de crédito, com combos de apostas a partir de R$ 30,00.





Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade de acertar seis números





6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860

7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980

8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995

9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998

10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399

11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363

12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182

13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175

14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671

15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003





Resgate do prêmio





O prêmio da Mega-Sena pode ser resgatado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.





Caso o valor bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento será realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.





Montantes iguais ou acima de R$ 10.000,00 serão transferidos no prazo mínimo de dois dias após a apresentação do ganhador na agência.





Se o apostador fizer o jogo pela internet, terá a opção de retirar o prêmio no aplicativo Mercado Pago, com valor líquido máximo de R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).





Caso prefira comparecer a uma casa lotérica, precisará apresentar comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.