Lotofácil 2541, Quina 5873, Dupla Sena 2376: resultados das loterias (7/6)

O concurso 2541 da Lotofácil tem prêmio estimado em R$ 1,5 milhão (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa sorteia nesta terça-feira (7/6) os prêmios da Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Timemania e Dia de Sorte. O evento acontece às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

O Estado de Minas acompanha os sorteios em tempo real (basta atualizar a página após cada sorteio).







Veja ao vivo os sorteios desta terça-feira:









Lotofácil 2541





O concurso 2541 da Lotofácil tem prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Ganha quem acertar sozinho os 15 números sorteados de 01 a 25.





Quina 5873





O concurso 5873 da Quina tem prêmio estimado em R$ 3,3 milhões. Ganha quem acertar sozinho os cinco números sorteados de 01 a 80.

Confira as dezenas sorteadas: 15 - 28 - 29 - 42 - 43



Dupla Sena 2376

O concurso 2376 da Dupla Sena tem prêmio estimado em R$ 5,5 milhões. Ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

Timemania 1793

Para faturar o prêmio máximo no concurso 1793, no concurso no valor de R$ 29 milhões, é preciso acertar as sete dezenas sorteadas de 01 a 80.

Confira as dezenas sorteadas:

02 - 16 - 20 - 25 - 33 - 37 - 71



Time do coração: 77- Vila Nova-GO



Dia de Sorte 613

Para ganhar, é preciso que o apostador acerte as sete dezenas sorteadas. O prêmio estimado para este concurso 613 é de R$ 200 mil. O prêmio exato será divulgado depois do rateio das apostas.