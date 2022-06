Quina de São João: preços de apostas e chances para os R$ 200 milhões

Quem quiser concorrer à bolada tem até as 19h deste sábado para realizar os jogos pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos. As casas lotéricas devem encerrar o expediente no início da tarde.

5 números - R$ 2,00

6 números - R$ 12,00

7 números - R$ 42,00

8 números - R$ 112,00

9 números - R$ 252,00

10 números - R$ 504,00

11 números - R$ 924,00

12 números - R$ 1.584,00

13 números - R$ 2.574,00

14 números - R$ 4.004,00

15 números - R$ 6.006,00





A cartela simples da, com cinco números, custa R$ 2. Para aumentar as chances de premiação, o jogador tem a opção de anotar até 15 dezenas no volante, com o preço do bilhete superando R$ 6 mil.