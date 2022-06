Quina de São João e Mega-Sena: noite milionária é hoje (25/6) e gera sonhos

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O velho sonho de ficar milionário agita as casas lotéricas de Belo Horizonte. É que, neste sábado (25/6), a Caixa realiza dois sorteios para lá de tentadores. O principal é a Quina especial do Dia de São João , com prêmio estimado de R$ 200 milhões.Detalhe, esse concurso não acumula. Outra oportunidade para fica rico da noite para o dia é a Mega-Sena , que hoje “paga” R$ 80 milhões se houver um único acertador das seis dezenas.

O aposentado Mário Lima Neto, de 69 anos, não perdeu essa oportunidade. “Tem que fazer a 'fezinha'. A gente joga pouco para não gastar muito. Aposentado não pode gastar muito”, explicou o apostador que “investiu” R$ 13 reais nos jogos da Quina e Mega-Sena.





Serviço

Quina de São João

E, caso ganhe essa bolada, o sr. Mário já tem bons planos para gastá-la. “Acabei de falar isso com meu pessoal. Vou separar um pouco para mim, um pouco para a família e distribuir para os amigos e conhecidos. Tem que ajudar todo mundo. Ninguém vai levar isso lá pra frente não. Não dá tempo de gastar isso tudo”.Os apostadores têm até as 19h deste sábado (25/6) para realizar os jogos pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos. As casas lotéricas devem encerrar o expediente no início da tarde.

O sorteio do concurso 5881 da Quina será hoje (25/6), às 20h, durante a tradicional festa de São João de Campina Grande, na Paraíba. O sorteio não acumula. Caso não haja acertador na faixa de cinco dezenas, o valor será pago (ou dividido) para quem acertar quatro dezenas, e assim por diante.

A cartela simples da Quina de São João, com cinco números, custa R$ 2. Para aumentar as chances de premiação, o jogador tem a opção de anotar até 15 dezenas no volante, com o preço do bilhete superando R$ 6 mil.

Mega-Sena

O horário limite de apostas pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo) é às 19h, mediante login com CPF e senha de seis dígitos. As casas lotéricas devem encerrar o expediente à tarde. O sorteio do concurso 2494 será hoje (25/6) às 20h.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números, é de R$ 4,50. Para aumentar as chances de premiação, o jogador tem a opção de anotar até 15 dezenas de 01 a 60, fazendo com que o preço do bilhete fique acima de R$ 22 mil.