Mega-Sena 2607 e outras loterias: confira os números sorteados (1/7)

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo (foto: Reprodução/Youtube Caixa) A Caixa sorteia neste sábado (1/7) a Mega-Sena 2607, com prêmio de R$ 43 milhões ao apostador que acertar seis números de 01 a 60.





Também serão apurados os concursos Lotofácil 2852, Quina 6178, Dupla Sena 2535, Timemania 1957, Dia de Sorte 778 e +Milionária 58.





O evento é realizado no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualiza todos os resultados em tempo real.

Mega-Sena 2607 - R$ 43 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.





Confira as dezenas:

Premiação



6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

Próximo sorteio:





Lotofácil 2852 - R$ 1,7 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.





Confira as dezenas:

Premiação



15 acertos:

14 acertos:

13 acertos:

12 acertos:

11 acertos:

Próximo sorteio:





Quina 6178 - R$ 800 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.





Confira as dezenas:

Premiação



5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Próximo sorteio:

Dupla Sena 2535 - R$ 1,4 milhão

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.





Confira as dezenas:





1º sorteio:





2º sorteio:

Premiação - 1º Sorteio



6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Premiação - 2º Sorteio



6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

Timemania 1957 - R$ 1,5 milhão

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.





Confira as dezenas:





Time do coração:

Premiação



7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Time do Coração:

Próximo sorteio:

Dia de Sorte 778 - R$ 550 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.





Confira as dezenas:





Mês da sorte:

Premiação





7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

Mês da Sorte:



Próximo sorteio:





Milionária 58 - R$ 52 milhões





O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.





Confira as dezenas:





Trevos da sorte:

Premiação



6 acertos 2 trevos



6 acertos 1 ou nenhum trevo



5 acertos 2 trevos



5 acertos 1 ou nenhum trevo



4 acertos 2 trevos



4 acertos 1 ou nenhum trevo



3 acertos 2 trevos



3 acertos 1 trevo



2 acertos 2 trevos



2 acertos 1 trevo

Próximo sorteio:





Resgate do prêmio