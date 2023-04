Fotógrafa belo-horizontina ganha prêmio internacional com imagens de parto

"Sou privilegiada, porque estou numa posição que exige muita responsabilidade. Não existe momento mais íntimo." - diz Paula. (foto: Paula Beltrão/Divulgação) Waking Up at Sunrise” (Acordando ao Nascer do Sol). “Ela tem esse impacto porque mostra vários aspectos da força do parto, da força da mulher. Também havia uma equipe médica e uma fotógrafa dedicadas a realizar com carinho e atenção esse momento marcante. A foto não tem manipulação nenhuma” – complementa Paula. “Era um dia ensolarado, os raios de sol ocupavam o quarto do parto. Parece literalmente que ele estava acordando levemente. Era um dia de sol e uma das membranas se rompeu, possibilitando ver o bebê.” É com essa descrição que a fotógrafa Paula Beltrão , de BH, nomeou sua foto premiada internacionalmente de “” (Acordando ao Nascer do Sol). “Ela tem esse impacto porque mostra vários aspectos da força do parto, da força da mulher. Também havia uma equipe médica e uma fotógrafa dedicadas a realizar com carinho e atenção esse momento marcante. A foto não tem manipulação nenhuma” – complementa Paula.









Em outro processo de votação, dois selos foram condecorados à foto por escolha majoritária dos quase mil membros da Associação Internacional de Fotógrafos Profissionais de Parto (IAPBP) : Imagem do Ano e Melhor em Detalhes de Nascimento.





Em conversa com o Estado de Minas, Paula comenta que só de fazer parte da associação já consta um grande rigor. Ganhar múltiplos selos é algo importante e raro, também são poucas fotógrafas brasileiras que vencem o prêmio.





Além de ser muito grata pela conquista, a fotógrafa valoriza sua atuação profissional. “Sou privilegiada, porque estou numa posição que exige muita responsabilidade. Não existe momento mais íntimo.” - diz Paula. “Eu entrei na fotografia já faz dez anos. Hoje eu tenho mais de mil partos [registados], mas sinceramente, pra mim, cada um é muito único. E foi exatamente o que aconteceu em relação àquela foto que foi premiada.”





Quando Paula escolheu seu setor, ele ainda estava em crescimento no mundo. Aos 45 anos, a fotógrafa trás uma mensagem para outros profissionais de que sonhos e conquistas não têm idade para acontecer. “Através da foto eu consigo comunicar uma nova forma do nascer, em contato com o natural, do poder do feminino, do saber exatamente as conexões do nascimento de um filho. Escolhi a fotografia de parto pensando principalmente no registro para mães, que por razão de emoções e químicos do momento, podem não ter lembranças do nascimento” - comentou a vencedora, sobre seu trabalho.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli