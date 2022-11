Após 14 anos em reforma, Palácio D'ouro é reaberto em Ouro Preto

Fachada principal do Palácio D'ouro (foto: Arquivo pessoal ) Após 14 longos anos em restauração, o Palácio D'ouro, em Ouro Preto, Região Central do estado, reabriu suas portas à visitção.





O imponente casarão comercial, que remete ao auge na mineração no Brasil, erguido antes mesmo da cidade histórica, fica na Travessa das Lajes.





Foram 14 anos de muita persistência da família Toledo para que as obras de reforma seguissem fieis à construção orioginal. A construção foi adquirida pelo clã em 2008.





“Foi um processo tão longo, envolveu tantas coisas, que mesmo estando com o Palácio aberto, funcionando, recebendo pessoas, parece que ainda não está pronto”, relata, orgulhosa, Ana Toledo.





Objeto do séc. XVIII da decoração do Palácio (foto: Reprodução Redes sociais ) A história dos Toledo com o Palácioc começou em 1950, quando o avô de Ana, José Lucas de Toledo, que era sapateiro, trabalhou limpando os jardins e cuidando dos móveis da casa. Aproximadamente 60 anos depois, o avô e o pai, Edson de Toledo, tiveram a oportunidade de comprar o imóvel.





Ana conta que a casa estava muito deteriorada. "Foi necessário restaurar toda a estrutura dos telhados, substituir as madeiras por madeiras de fazendas de demolição, as paredes, o assoalho, forro... Material, mão de obra, tudo foi muito difícil de encontrar. Alguns de nossos profissionais vieram de fora de Ouro Preto e tivemos de capacitar outros, por isso a demora”, explica.





Conseguir o grande volume de recursos necessário à reforma foi outro desafio d família. “É um investimento privado, fruto do trabalho de toda a família”, destaca a proprietária.





O ex-secretário de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto, Zaqueu Astoni ressalta que o Centro Cultural Palácio D’Ouro revela a grandiosidade da exploração mineral em Ouro Preto. “eria uma casa do período colonial que engloba, também, grande complexo minerário ao seu entorno com diversas minas, com o processo do beneficiamento do ouro, processo esse que está completamente recuperado junto ao Palácio D’Ouro”, explica.

O PALÁCIO NO MODERNISMO

Zaqueu revela algumas curiosidades sobre o Palácio D’Ouro. Segundo ele, quando a casa pertencia aos antigos moradores, diversos artistas que passavam por Ouro Preto faziam pouso ali.





"Destaco que esteve no casarão Vinícius de Moraes, e existe uma história que ele tentou comprar o casarão! O pintor Carlos Bracher que é residente na cidade de Ouro Preto, Tarsila do Amaral, Scliar e o pintor Guignard que inclusive pintou alguns objetos, portas e janelas junto a casa”, conta.

PALÁCIO

Manter os sistemas construtivos dos séculos XVIII e XIX foi uma grande preocupação da família.No Palácio D'Ouro, todas as paredes internas da casa são em pau a pique.





Os jardins e mirantes são encantadores. “Estamos em um dos pontos mais altos da cidade, de onde conseguimos ver todo o centro histórico da cidade de Ouro Preto” afirma orgulhosa Ana Toledo.





CONHECENDO O PALÁCIO

O Palácio D’ouro é uma casa colonial com decoração entre os séculos XVIII e XIX, decorada com objetos e os mobiliários caracteríticos da época.





Jardins com inspiração europeia (foto: Reprodução Redes sociais )

A própria geologia de Ouro Preto forma mirantes belíssimos e no palácio. Dois deles contam um pouco de dois personagens históricos: os Mirantes do Visconde de Caeté e do Barão de Saramenha.





Dos seus primórdios e fruto de sua exuberância, o Palácio D’ouro é rodeado por minas. Um exemplo é a Mina do Paschoal que acreditam ter começado a ser explorada no início do século XVIII seguindo até o século XIX.

Inspirados em jardins europeus com marcações geométricas, o paisagismo do Palácio possui uma grande variedade de plantas, árvores e frutos.

Mina do Paschoal (foto: Arquivo pessoal )

As senzalas do Palácio D’Ouro têm o objetivo de ressignificar a história do negro escravizado no Brasil, além de valorizar a cultura deixada por eles e ajudar a difundi-la é o papel do local, explicam os proprietários.

Já as seteiras, pequena abertura nas muralhas, pela qual se arremessavam setas contra os inimigos, são espaços para proteção da Casa Principal.

Para quem ficou com vontade de garimpar ainda mais a história de Minas Gerais e do Brasil saiba os horários e valores para conhecer o Palácio D’Ouro.

VISITAÇÃO

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Segunda a domingo, das 8h30 às 17h30.

VISITAÇÃO GUIADA

Segunda a domingo, a partir das 9h.

INGRESSOS

O valor dos ingressos varia entre R$40,00 e R$100,00

GRATUIDADE

Crianças até 7 anos e 11 meses

MEIA-ENTRADA COM COMPROVANTE

- Estudantes;

- Idosos (60 anos ou mais);

- Jovens pertencentes a famílias de baixa renda (15 a 29 anos);

- Pessoa com deficiência;

- Professores das Redes Públicas Municipais e Estaduais de Ensino de MG.