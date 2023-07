Praça da Estação, em BH, será reformada ao custo de R$ 8 milhões

432

Praça da Estação será reformada ao custo de R$ 8,1 milhões (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

A Praça da Estação, no hipercentro de Belo Horizonte, será reformada ao custo de R$ 8,1 milhões. O edital para contratar a empresa que fará o serviço foi publicado nesta sexta-feira (30/6) no Diário Oficial do Município e contempla, ainda, a manutenção das fontes instaladas no espaço público.









De acordo com o edital, o contratante deverá refazer as fontes luminosas com novos equipamentos e ligações. Pisos, canaletas e grelhas danificados deverão ser trocados. O projeto ainda prevê a recuperação e instalação de novos bancos, lixeiras, arvoreiros e delimitadores de tráfego. O paisagismo será restaurado.





Para justificar a reforma, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que o trânsito inadequado de veículos sobre a praça danificaram áreas do local. A área mais atingida seria onde se situam os conjuntos de canaletas com grelhas e dos jatos das fontes luminosas interativas. Danos também foram constatados no piso, na rede elétrica e nos painéis de comando, dentre outros.





Pela proposta, a reforma vai coibir o acesso de veículos ao interior da praça, pertencente ao Conjunto Urbano Praça Rui Barbosa e Adjacências.